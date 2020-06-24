Samanyolu Haber /Dünya / Mahkeme karar verdi: Devlet Başkanı da maske takmak zorunda /24 Haziran 2020 09:43

Mahkeme karar verdi: Devlet Başkanı da maske takmak zorunda

Covid-19 salgınını hafife almakla eleştirilen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya mahkeme kararıyla toplum içinde maske takma mecburiyeti getirildi.

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Hakim Renato Borelli, Brasilia Federal Bölgesi'nde yürürlükte olan bir kararname gereğince toplum içinde maskesiz dolaşması halinde Bolsonaro'nun 2 bin reallik (2650TL) para cezasına çarptırılabileceğini ifade etti.

Brezilyalı yargıç, "Bolsanaro'nun yürürlükteki yasalara saygı göstermesi ve halkın refahını sağlamak, bu nedenle de yeni koronavirüsün yayılmasını önlemek için sağlık önlemleri almakla yükümlü" olduğunu hatırlattı.

Bolsonarı son olarak bir mitingde destekçilerine maske takmadığı halde sarılmıştı.

Tepki çeken 'küçük bir grip' benzetmesi

Brezilya, Latin Amerika'da salgınının merkez üssü haline gelmesine rağmen virüsü "küçük bir grip" olarak niteleyen Bolsonaro, salgına karşı yeterli önlem almadığı için eleştirilmiş ve salgın nedeniyle zor günler geçiren ülkede bir ayda 2 sağlık bakanı değişmişti.

Brezilyalı lider, sokağa çıkma kısıtlamaları ve sosyal mesafe gibi tüm dünyada uygulanan önlemlerin gereksiz olduğunu ve ekonomiye darbe vurduğunu savunuyor.

Brezilya'da Covid-19 salgınında can kaybı resmi olarak 51 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 110 bini geçti. Yapılan testlerin yetersiz olduğunu savunan uzmanlar vakalarla ilgili gerçek rakamların 15 kat daha fazla olabileceği uyarısında bulunuyor.
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