Mahkeme karar verdi: ‘Sümeyye Erdoğan suikastı’ haberleri gerçek dışı

Sahte Twitter yazışmaları kaynak gösterilip AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'a suikast düzenlemekle suçlanan CHP'li Umut Oran ve Mehmet Akif Hamzaçebi, yedi yıl sonra haklı bulundu. Bölge Adliye Mahkemesi, Akşam ve Güneş gazeteleri hakkında hakaret ve iftira suçundan verilen beraat kararını bozarak, yazışmaların sahte olduğu yönündeki iddianın araştırılmadığını kaydetti.







KARARDAN...

Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Akşam'ın Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olan Mustafa Dolu'ya iftira ve hakaretten dava açıldı. Kararda, haberlerin ülke gündemine ilişkin olduğu, içeriklerde rahatsız edici ifadeler bulunsa bile hakaret oluşturacak nitelikte olmadığı ileri sürüldü. Twitter yazışmalarının sahteliğinin sanık tarafından bilindiğinin sabit olmadığı için iftira suçunun oluşmadığı iddia edildi.





Halk Tv'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi 27 Mayıs'ta itirazları haklı bularak, kararı bozdu. Haberlerin gerçek dışı olduğu ve görselin üretildiği yönünde iddialar bulunduğu ifade edildi. Kararda şöyle denildi: "Haberde verildiği üzere istihbarat birimlerince mesajların ele geçip geçmediği, gerçekte var olup olmadığının tespitiyle terör örgütü ile işbirliği yapmak, seçimlere hile karıştırmak, bir kişinin öldürülmesini planlamak gibi suç isnadı yanında kişilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte isnat içermesi nedeniyle iftira ve hakaret suçlarının oluşup oluşmadığını değerlendirilmesi gerekirken, eksik incelemeyle hüküm kurulması..."