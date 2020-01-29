Mahkeme kararı iptal etti: ODTÜ Rektörü Verşan Kök soruşturulacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü arasında imzalanan protokolün ardından 8 Eylül 2017 tarihinde, ODTÜ arazisindeki ağaçlar bir gecede kesildi. Bunun üzerine Mimarlar Odası Ankara Şubesi ODTÜ Rektörü Verşan Kök hakkında soruşturma açılması için Yüksek Öğretim Kurumu’na (YÖK) başvurdu. Ancak YÖK bu talebi reddetti.





Gazete Duvar'ın aktardığına göre Verşan Kök hakkında YÖK’ün işlem yapılmaması kararının ardından mimarlar konuyu yargıya taşıdı. Ankara 11. İdare Mahkemesi YÖK’ün ODTÜ Rektörü hakkında işlem yapılmaması kararını iptal etti.





'Cezalandırılana kadar peşini bırakmayacağız'

“ODTÜ’de binlerce ağaç bir gecede katledildi. 110 metrelik yolun açıldığı ormanlık alanda ODTÜ o gece yüksek yoğunluklu bir savaş ortamını yaşadı” diyen Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan karara ilişkin şunları kaydetti:





“Yüzlerce iş makinesi, kamyonlar, çevik kuvvet eşliğinde ODTÜ’yü, ekolojik bütünlüğümüzü kentimizi ve yaşamlarımızı tahrip etti. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, kentin akciğeri ODTÜ’de yapılan ağaç katliamına göz yuman ve görevini kötüye kullanan ODTÜ rektörü Verşan Kök hakkında soruşturma açılması için YÖK’e başvurmuştuk. YÖK, ODTÜ rektörü Verşan Kök hakkında işlem yapılmamasına karar verdi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, kararı yargıya taşıdık. Ankara 11. İdare Mahkemesi, Yüksek Öğretim Kurumu’nun görevini kötüye kullanan ODTÜ Rektörü Verşan Kök hakkında işlem yapılmamasına ilişkin kararını iptal etti.





ODTÜ’nün geleneğini ve yeşil aksını parçalayan KYK yurdu inşaatı için nöbette olan öğrencilere acımasızca yapılan polis müdahalesi de Kavaklık’ta yapılan ağaç katliamının da hesabını soracağız. ODTÜ’ye telafisi mümkün olmayan zararlar vermeye devam edeceği hal ve tavırlarından belli olan Rektörün de acilen ODTÜ’den uzaklaştırılması ve yönetim yetkisinin yürütülmesinin durdurulması gerekmektedir. ODTÜ yolu ve kavaklık ağaçlandırılmalı, kamu zararı Melih Gökçek ve Verşan Kök’ten tazmin edilmeli. Kök ve Gökçek yargı önünde cezalandırılana kadar sürecin peşini bırakmayacağız.”