Samanyolu Haber /Gündem / Mahkeme kararı öncesi İmamoğlu'na halktan yoğun ilgi /20 Eylül 2024 20:37

Mahkeme kararı öncesi İmamoğlu'na halktan yoğun ilgi

Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tokat ziyareti sırasında adeta sevgi seliyle karşılaştı. İmamoğlu, Turhal ilçesinde coşkulu kalabalıklarla buluştu ve halka hitap ederken büyük ilgi gördü. Halkın yoğun ilgisi, İmamoğlu'nun siyasi kariyerine yönelik tartışmaların tam ortasında, Tokat'ta bambaşka bir atmosfer yarattı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında istinaf mahkemesi tarafından siyasi yasak getirileceği iddialarının gündemde olduğu bir dönemde Tokat’a yaptığı ziyaret sırasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. İmamoğlu, Tokat’ın Turhal ilçesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi ve Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural’ı makamında ziyaret etti.

İmamoğlu, Turhal Belediye binası önünde toplanan halka hitap ederken, Turhal’ın Cumhuriyet’in gelişiminde önemli bir simge olduğunu vurguladı. "Tarımdan sanayiye, üretimden eğitime Turhal aslında bir Cumhuriyet ilçesi" diyen İmamoğlu, ilçede yapılacak projelere destek vereceğini belirtti. İmamoğlu, “Size söz veriyorum, bir gözüm, bir elim, bütün duygumla Erdem Başkan’ın yanında olacağım, Turhal’da çok güzel işler yapacağız” diyerek Turhal’daki vatandaşlara umut verdi.

Konuşmasında ayrımcılık sorununa da değinen İmamoğlu, “Bugün bu ayrımcılık, her şeyi ben bilirim diyen anlayış, her şeyi ben yaparım hatta öyle uç noktalara gidiyorlar ki oturdukları koltuğun makamın kendilerine ait olduklarını düşünüyorlar. Bizim elde ettiğimiz makamın sahibi millet” dedi. Halkın büyük ilgisiyle karşılaşan İmamoğlu, konuşmasında birlik ve dayanışma mesajları verdi.

Ziyaret sırasında İmamoğlu’nun halka hitap ederken gösterilen yoğun ilgi, yerel halkın desteğini ve ilgisini bir kez daha ortaya koydu.
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