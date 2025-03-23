Samanyolu Haber /Gündem / Mahkemenin kararı netleşti: İşte İmamoğlu hakkındaki son karar! /23 Mart 2025 12:28

Mahkemenin kararı netleşti: İşte İmamoğlu hakkındaki son karar!

Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturmalar hakkındaki kararlar, avukatlara okundu.

SHABER3.COM

Gözaltına alındıktan 4 gün sonra dün adliyeye sevk edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında savcılık tutuklama talep etti.

Ekrem İmamoğlu'nun "silahlı terör örgütüne yardım etme", "suç örgütü kurma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet almak" suçlamalarıyla tutuklanması talep edildi.

İmamoğlu hakkında "MEDYA AŞ" soruşturması kapsamında tutuklama kararı verildiği, devletin resmi yayın organı Anadolu Ajansı ile AKP'ye yakın gazetelerin de olduğu haber kaynakları tarafından servis edildi.

Ancak bu haberler, kararların "henüz kesinleşmemesi ve kesin olarak açıklanmaması" gerekçesiyle başsavcılık kaynakları tarafından yalanlandı.

İmamoğlu hakkında "terör" soruşturması kapsamında adli kontrol verildiği aktarılmıştı ancak mahkeme heyetinin, soruşturma kapsamında henüz karar almadığı, kararın açıklanması için heyetin ara verdiği belirtildi.

KESİN KARAR BELLİ OLDU!

Yaşanan bilgi karmaşasının ardından yaklaşık 1 saat süre sonra elde edinilen bilgiye göreyse İmamoğlu'nun "yolsuzluk" suçlamasıyla tutuklandığı, "terör" soruşturmasından ise serbest bırakıldığı belirtildi.

Kararların İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarına tebliğ edildiği aktarıldı.  

Avukatlara okunan kararı CHP Grup Başkanvekili Murat Emir Halktv canlı yayınına bağlanarak açıkladı. 


Emir'in verdiği bilgiye göre İmamoğlu'na yolsuzluk suçlaması sebebiyle tutuklama kararı verildi. 

Diğer yandan terör suçlamaları kapsamında İmamoğlu adli kontrol şartı olmaksızın serbest kaldı. 

Murat Emir, bu kararla birlikte CHP'ye kayyım atanması riskinin büyük oranla ortadan kalktığını vurguladı. 

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