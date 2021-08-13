Samanyolu Haber /Gündem / "Mahkeme kararını ‘uygun’ bulmayan gardiyan, babamı tehdit ediyor!" /13 Ağustos 2021 11:10

"Mahkeme kararını ‘uygun’ bulmayan gardiyan, babamı tehdit ediyor!"

Yargının tamamen Saray’a bağlandığı Türkiye’de artık mahkeme kararlarını cezaevlerindeki gardiyanlar bile ‘uygun bulmadığı’ için uygulamıyor. Geçtiğimiz şubat ayında Afyon Cezaevi’ne nakledilen eski Yargıtay Üyesi Hüsamettin Uğur’un montunun mahkeme kararına rağmen kendisine teslim edilmediği ortaya çıktı. Gardiyanın şubat soğuğunda montu vermeme gerekçesi ise mahkemenin kararını ‘uygun bulmaması.’

SHABER3.COM

İddiaya göre Hüsamettin Uğur’un yaşadığı sıkıntılar bununla da sınırlı değil. Özkan’ın haklarını aradığı için gardiyanlar tarafından sürekli tehdit edildiği de belirtiliyor. Kızı Nalan Dilara Uğur, babasının hayatından endişe ettiğini anlatıyor.

Hüsamettin Uğur, daha önce yıl tutuklu kaldığı Kırıkkale Keskin Cezaevi’nde gardiyan tarafından kameraların olmadığı bir odada darp edilmişti. Skandal işkenceyle ilgili açılan sözde soruşturmada takipsizlik kararı verilmişti.

Eski Yargıtay Üyesi Hüsamettin Uğur’un kızı Nalan Dilara Uğur, babası Hüsamettin Uğur’un şubat ayında nakledildiği Afyon T Tipi Cezaevi’nde de sıkıntılar yaşadığını yazdı. Sosyal medya hesabında babasının son durumuyla ilgili paylaşımlarda bulunun Nalan Dilara Uğur. “Babam Afyon T tipi 1 Nolu Cezaevinde de sıkıntılar yaşıyor, en basit anayasal hakları dahi ihlal ediliyor. Hakkını savundukça da tehditler alıyor. Henüz babamdan dinleyemedim, yarın sabah görüşe gittiğimde dinleyebileceğim.” ifadelerini kullandı.


GARDİYAN: MAHKEME KARARI UYGUN DEĞİL!

Nalan Dilara Uğur’un aktardığına göre gardiyanlar bile mahkemelerin kararlarını uygulamıyor. Şunları yazdı: “Şubatta gittiği cezaevinde montunu aylarca alamadı. Teslim edilmesine dair karar çıktığında gardiyanın biri tarafından ‘bu karar yanlış iptal ettireceğim’ denerek verilmedi. Ardından aynı gardiyan tarafından lütuf buyurur gibi ‘insanlığımdan veriyorum’ denilerek teslim edildi.”

BABAM, HAKKINI SAVUNMAKTAN VAZGEÇMEZ

“Kendisini devlet sanan gardiyanlarınız ne yaparsa yapsın babam hakkını savunmaktan vazgeçecek biri değil. Ne bu hafta babamı müdürün yanında tehdit eden gardiyanın tehdidine ne de müdürün bu tehdide sessiz kalışına boyun eğer. Ve inanır mısınız ben de boyun eğmem. Bu sefer geçen ki yaşattıklarınıza kalmaya çalıştığım kadar sakin kalmam. İfşa mı, isim isim fotoğraf fotoğraf ifşalarım tüm çalışanlarınızı. Gerekirse afişler bütün Afyona dağıtırım. Mesleki yeterliliği olmayan burnu kaf dağında gardiyanlarınızı babamdan uzak tutun.”

İŞKENCEYE MARUZ KALMIŞTI

Hüsamettin Uğur’un yıl tek kişilik hücrede tutulduğu Keskin Cezaevi’nde kamerası olmayan bir odada 5 gardiyan tarafından darp edildiği ortaya çıkmıştı. Gardiyanların dövdüğü Hüsamettin Uğur’a, “Buradan cesedin çıkacak!” dediği öğrenildi. Cezaevindeki işkenceyi kızı Nalan Dilara Uğur duyurmuştu. Savcılık skandalın ortaya çıkmasından haftalar sonra soruşturma açtı ancak takipsizlik kararı verdi. Hüsamettin Uğur, geçtiğimiz şubat ayında Afyon Cezaevi’ne nakledilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Mahkeme kararını ‘uygun’ bulmayan gardiyan, babamı... Sonraki Haber >>

Karadeniz sel felaketinde denizden cesetler çıkıyor

Karadeniz sel felaketinde denizden cesetler çıkıyor

Saldırganlara polis yol gösterdi: Sessiz olun, parça parça hareket edin

Saldırganlara polis yol gösterdi: Sessiz olun, parça parça hareket edin

Erdoğana artık promter da yetmiyor, şimdi de suflör tutmuş

Erdoğana artık promter da yetmiyor, şimdi de suflör tutmuş

Ankara'da Suriyelilerin ev ve işyerlerine saldırı

Ankara'da Suriyelilerin ev ve işyerlerine saldırı

Kastamonu’da felaket

Kastamonu’da felaket

Mansur Yavaş, orman yangınlarına katılan itfaiye erine 'online' kız istedi

Mansur Yavaş, orman yangınlarına katılan itfaiye erine 'online' kız istedi

Vatandaşlardan Soylu’ya Suriyeli tepkisi!

Vatandaşlardan Soylu’ya Suriyeli tepkisi!

Ruhsar Pekcan'ın şirketi bozuk dezenfektanları piyasaya mı sürdü?

Ruhsar Pekcan'ın şirketi bozuk dezenfektanları piyasaya mı sürdü?

ABD'de sel felaketi 3 genci asansörde yakaladı

ABD'de sel felaketi 3 genci asansörde yakaladı

Boksör Ünsal Arık, Almanya'da Erdoğan taraftarlarının saldırısına uğradı

Boksör Ünsal Arık, Almanya'da Erdoğan taraftarlarının saldırısına uğradı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:20:13