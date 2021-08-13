"Mahkeme kararını ‘uygun’ bulmayan gardiyan, babamı tehdit ediyor!"

İddiaya göre Hüsamettin Uğur’un yaşadığı sıkıntılar bununla da sınırlı değil. Özkan’ın haklarını aradığı için gardiyanlar tarafından sürekli tehdit edildiği de belirtiliyor. Kızı Nalan Dilara Uğur, babasının hayatından endişe ettiğini anlatıyor.Hüsamettin Uğur, daha önce yıl tutuklu kaldığı Kırıkkale Keskin Cezaevi’nde gardiyan tarafından kameraların olmadığı bir odada darp edilmişti. Skandal işkenceyle ilgili açılan sözde soruşturmada takipsizlik kararı verilmişti.Eski Yargıtay Üyesi Hüsamettin Uğur’un kızı Nalan Dilara Uğur, babası Hüsamettin Uğur’un şubat ayında nakledildiği Afyon T Tipi Cezaevi’nde de sıkıntılar yaşadığını yazdı. Sosyal medya hesabında babasının son durumuyla ilgili paylaşımlarda bulunun Nalan Dilara Uğur. “Babam Afyon T tipi 1 Nolu Cezaevinde de sıkıntılar yaşıyor, en basit anayasal hakları dahi ihlal ediliyor. Hakkını savundukça da tehditler alıyor. Henüz babamdan dinleyemedim, yarın sabah görüşe gittiğimde dinleyebileceğim.” ifadelerini kullandı.Nalan Dilara Uğur’un aktardığına göre gardiyanlar bile mahkemelerin kararlarını uygulamıyor. Şunları yazdı: “Şubatta gittiği cezaevinde montunu aylarca alamadı. Teslim edilmesine dair karar çıktığındaverilmedi. Ardından aynı gardiyan tarafından lütuf buyurur gibi ‘insanlığımdan veriyorum’ denilerek teslim edildi.”“Kendisini devlet sanan gardiyanlarınız ne yaparsa yapsın babam hakkını savunmaktan vazgeçecek biri değil. Ne bu hafta babamı müdürün yanında tehdit eden gardiyanın tehdidine ne de müdürün bu tehdide sessiz kalışına boyun eğer. Ve inanır mısınız ben de boyun eğmem. Bu sefer geçen ki yaşattıklarınıza kalmaya çalıştığım kadar sakin kalmam. İfşa mı, isim isim fotoğraf fotoğraf ifşalarım tüm çalışanlarınızı. Gerekirse afişler bütün Afyona dağıtırım. Mesleki yeterliliği olmayan burnu kaf dağında gardiyanlarınızı babamdan uzak tutun.”Hüsamettin Uğur’un yıl tek kişilik hücrede tutulduğu Keskin Cezaevi’nde kamerası olmayan bir odada 5 gardiyan tarafından darp edildiği ortaya çıkmıştı. Gardiyanların dövdüğü Hüsamettin Uğur’a, “Buradan cesedin çıkacak!” dediği öğrenildi. Cezaevindeki işkenceyi kızı Nalan Dilara Uğur duyurmuştu. Savcılık skandalın ortaya çıkmasından haftalar sonra soruşturma açtı ancak takipsizlik kararı verdi. Hüsamettin Uğur, geçtiğimiz şubat ayında Afyon Cezaevi’ne nakledilmişti.