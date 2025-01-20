Samanyolu Haber /Gündem / Mahkeme kararıyla kendisini öldürmeye çalışan babaya verildi, ertesi gün öldürüldü /20 Ocak 2025 17:51

Mahkeme kararıyla kendisini öldürmeye çalışan babaya verildi, ertesi gün öldürüldü

10 yaşındaki Yiğitcan Türkoğlu kendisini evde doğalgazla öldürmeye çalışan babası Nezir Türkoğlu’na mahkeme kararıyla teslim edildikten sonra canice bıçaklanarak öldürüldü. HSK, hakim hakkındaki şikayeti ceza vermeden kapatırken Yargıtay ise kararı veren hâkimin kusurlu olduğuna hükmederek devletin, anneye 839 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

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Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin aktardığına göre, ilk zehirleme olayı 15 Eylül 2017’de yaşandı. Baba, evde doğal gazı açarak çocuğunu öldürmeye çalıştı. Olayın polislere haber verilmesi üzerine evin kapısı kırılarak çocuk kurtarıldı. Yaşanılan bu olay nedeniyle Neriman Türkoğlu kocasından şikâyetçi oldu. Bu olay üzerine anne boşanma davası açarak tedbir kararı aldırdı. Baba Nezir Türkoğlu, 10 Ekim 2017 günü mahkemeye başvurarak eşinden boşanmak istemediğini, oğlunu göremediğini, oğlunu görebilmesine izin verilmesini talep etti. Hâkim de talebi kabul ederek Yiğitcan’ın babasıyla yatılı olarak görüşmesine izin verdi. Mahkeme kararı uyarınca Yiğitcan 4 Kasım 2017 günü babasına teslim edildi. Baba Türkoğlu, çocuğu teslim aldıktan bir gün sonra, 5 Kasım 2017 tarihinde, ekmek bıçağı ile birden fazla yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Baba Türkoğlu oğlu Yiğitcan’ı öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Anne Neriman Türkoğlu’nun avukatı Esin Yeşilırmak, olayda İstanbul 5. Aile Mahkemesi hâkiminin ağır ihmali olduğu gerekçesiyle, hem hâkim hem de Hazine hakkında maddi ve manevi tazminat talebiyle Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nde dava açtı. HSK tarafından yapılan soruşturmada hâkime ceza verilmesine yer olmadığı kararı verildi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, ilk derece mahkeme sıfatıyla baktığı davanın kabulüne karar verdi. Daire, 809 bin 928 TL maddi tazminat, 30 bin TL manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte Hazine’den alınarak davacıya verilmesine karar verdi.

Karara yapılan itiraz üzerine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (YHGK), temyiz mahkemesi sıfatıyla dosyayı inceledi. YHGK, hâkimin hukuki sorumluluğun kabulünün doğru olduğu, bu nedenle anneye tazminat ödenmesi gerektiği yönündeki kararın hukuka uygun olduğuna hükmetti. Ancak YHGK, oyçokluğuyla, davacıya destekten yoksun kalma tazminatı verilmeyeceğini, Türk Borçlar Kanunu’na göre “takdir edilecek bir tazminatın verilmesi gerektiği” gerekçesiyle dairenin kararını bozdu. YHGK’nin kararı üzerine dosya tekrar dairenin gündemine geldi. Daire, 24 Eylül 2024 tarihinde, ilk kararında direnmeye karar verdi.
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