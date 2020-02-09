Mahkeme Karlov suikasti iddianamesini iade etti

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un 19 Aralık 2016’da öldürülmesine dair 28 kişiye dava açan Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı, suikast anının TRT 1 Ana Haber’de yayınlanmasına ilişkin ayrı bir soruşturma yürütüyordu.





Savcı Akıncı, polis Mevlüt Mert Altıntaş’ın Karlov’u öldürme imkânı varken, suikasti kamera önünde yapması ile TRT arasında irtibat olduğunu iddia etmişti.





İddianamede, “TRT’nin 3G sistemini göndermiş olması ve sonrasında yaşanan gelişmelerin gerçekleşen saldırı ile bağlantılı olduğu, bu hususun habercilik ve haber yapma kavramları ile açıklanamayacağı anlaşılmıştır.” denilmişti.







ERHAN ÇELİK GÖZALTINA ALINMIŞTI





Savcı Akıncı, TRT soruşturmasını yürütürken dönem haber sunucusu Erhan Çelik’i gözaltına aldırmak istemişti.





Belirtilen adrese giden polisler "Çelik'in evde olmadığına" dair tutanak tuttu. Devreye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun girmesiyle polisler Ankara’ya geri çekilirken, Çelik hakkındaki gözaltı kararı da kaldırıldı.





Savcı Akıncı, Çelik’i Ankara’ya davetle çağırarak ifadesini aldı.





SAVCI 6 TRT ÇALIŞINI HAKKINDA DAVA AÇTI





Savcı Adem Akıncı, soruşturmayı geçen kasım ayında tamamlayarak 6 TRT çalışanı hakkında iddianame düzenledi. Erhan Çelik hakkında ise takipsizlik kararı verildi.







19 ARALIK 2016: Büyükelçi Karlov'un sergi açılışında konuşma yaptığı esnada hemen arkasında yer alan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş bir anda Karlov'a ateş etmeye başlamıştı. Karlov'u öldüren Altıntaş kısa süre sonra sergi salonunu kuşatan özel harekât polisleri tarafından öldürülmüştü.

Cumhuriyet'in haberine göre Dosyayı inceleyen Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, “Eksik araştırma yapıldığı” gerekçesiyle iddianamenin iadesine karar verdi.





İddiaya göre, eski bir Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) milletvekilinin girişimi ile Adalet Bakanlığı devreye girdi. Başsavcılık bunun üzerine TRT dosyasını savcıdan aldı.





Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman, önceki gün yayımladığı yeni işbölümünde de Adem Akıncı’yı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’ndan alarak Genel Soruşturma Bürosu’na gönderdi.





AKP SUİKAST PERDESİNİ ARALAMAK İSTEMİYOR





AKP'nin talimatı ile hareket eden savcılık şantaj ve işkence ile alınan şablon ifadelerle eli kanlı Altıntaş'ı Hizmet Hareketi ile irtibatlı gibi göstermeye çalışmıştı.





Mahkemenin iddianameyi "Yeterli araştırma yapılmamış" gerekçesi ile iddianameyi iade etmesi AKP hükümetenini Karlov suikasti üzerindeki esrar perdesini aralamayı ve gerçek fâillerin ortaya çıkmasını istemediğini bir kere daha gözler önüne serdi.