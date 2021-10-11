Samanyolu Haber /Gündem / Mahkeme , Kemal Kılıçdaroğlu’nu tehdit eden Alaattin Çakıcı ile ilgili kararını açıkladı /11 Ekim 2021 15:55

Mahkeme , Kemal Kılıçdaroğlu’nu tehdit eden Alaattin Çakıcı ile ilgili kararını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tehdit mektubu yazan suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’ya 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tehdit mektubu yazan suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’ya hapis cezası verildi.

Çakıcı hakkındaki mahkeme kararı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Eren Çelik duyurdu. Çelik, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit edip hakaretler savuran Alaattin Çakıcı'nın ceza almasını sağlayacağımızı söylemiştik! Sözümüzü tuttuk.. Bugün itibariyle Hakaret ve Tehdit suçundan toplam 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı!"


NE OLMUŞTU?
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Benim dava arkadaşımdır" diyerek sahip çıktığı suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında söylediği “Mafya liderlerini, uyuşturucu kaçakçıları serbest bırakıp düşünce suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misin?” sözleri nedeniyle sosyal medya hesabından “Akıllı ol”, “Vatan hainleri ile Bahçeli'yi bir kefeye koyarsan hayatının hatasını yaparsın” ve “kazığa oturturum” gibi tehdit ve hakaret içerikli ifadelerde bulunmuştu.

Çakıcı'nın sözlerini değerlendiren Kılıçdaroğlu ise, “Ben Erdoğan’ı eleştiriyorum, Bahçeli cevap veriyor. Bahçeli’yi eleştiriyorum, yeraltı dünyasının bir lideri cevap veriyor. Şu Türkiye’nin geldiği hale bakın Allah aşkına… Nasıl bir hale geldik. Hukukun olmadığı yerde, hukukun ihlal edildiği yerde, liyakatin çöktüğü yerde, yargının olmadığı yerde devlet bir süre sonra organize suç örgütü haline dönüşebilir” demişti. 
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