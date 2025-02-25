Samanyolu Haber /Gündem / Mahkeme mağduru haklı buldu: Akbank yüzünden dolandırıldılar! /25 Şubat 2025 17:44

Mahkeme mağduru haklı buldu: Akbank yüzünden dolandırıldılar!

"Vatandaş Akbank yüzünden dolandırıldı" diyen mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, “Akbank’ın güvenlik sürecinde zafiyet var. Banka önlem almadı, dolandırıcılık mekanizmasını devreye sokmadı” denildi.

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BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Ankara 13. Tu¨ketici Mahkemesi, hesapları bos¸altılan ve adına c¸ekilen krediler ile borc¸landırılan Akbank magˆdurunu haklı buldu. Mahkeme, yüzlerce mağdur için emsal olacak gerekçeli kararını da açıkladı ve mağdurların “Akbank’ın ihmalleri nedeniyle” dolandırıldığı ortaya konuldu.

Hatice Şap isimli bir yurttaş, avukatı Ömer Faruk Eminağaoğlu aracılığıyla Ankara Tüketici Mahkemesi’ne başvurarak Akbank’a dava açtı. Şap, 9 Mayıs’ta Akbank’tan adına 100 bin TL kredi çekildiğini ve ayrıca ek hesabından da 49 bin 437 TL çekilerek yaklaşık 150 bin TL borçlandırıldığını ifade etti.

Akbank, tüm sorumluklarını yerine getirdiğini iddia etse de dava sürecinde Ankara 13. Tüketici Mahkemesi, 13 Haziran 2024’te Hatice Şap’ın “Akbank’a yapmak zorunda olduğu ödemelerinin yargılama sonuna kadar tedbiren durdurulmasına” karar verdi.

5 Şubat 2025’te ise karar çıktı. Mahkeme, “Davaya konu 100 bin TL bedelli kredi sözleşmesi ile 49 bin 437 TL ek hesaptan yapılan işlemler nedeniyle davacının borçlu olmadığının tespitine” karar verdi.

BANKA KORUMAK ZORUNDA

Mahkeme 14 Şubat’ta ise gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçeli kararda, “Bankalar müşterilerinin kendisine emanet ettiği paraları, bankacılık hizmet sözleşmeleri kapsamında, objektif kriterlere göre en iyi şekilde muhafaza etmekle yükümlü olup, bir kolaylık olarak sunduğu internet ve telefon bankacılığı alanında yaygın olan güncel dolandırıcılık metodlarına karşı da tüm önlemleri azami seviyede almak zorundadır” denildi.

GÜVENLİK SÜRECİNDE ZAFİYET VAR

Kararda, Akbank’ın dolandırıcılık olaylarında sorumluluğu bulunduğuna ve hesapları boşaltılan yurttaşların da mağdur olduğuna vurgu yapılarak, “Bankanın fraud (dolandırıcılık) mekanizmasını devreye alıp, ek güvenlik şifresi, telefon ile arayarak teyit etme gibi ekstra güvenlik önlemlerini almadığı ve tam kusurlu olduğu… Güvenlik sürecinde de zafiyet olduğu, bankanın gerekli önem ve özeni göstermediği anlaşılmıştır” ifadelerine yer verildi.

MAĞDURLAR İÇİN EMSAL NİTELİĞİNDE

Şap’ın avukatı Ömer Faruk Eminağaoğlu ise daha önce yaptığı açıklamada, “Mahkeme, 100 bin TL bedelli kredi sözleşmesinin geçersizliği ve bu sözleşmeden kaynaklı olarak borçlu olunmadığının tespitine, ek hesaptan yapılan işlemin geçersizliği ve borçlu olunmadığına karar verdi. Bu karar tüm mağdurlar için emsal niteliğinde” dedi.
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