Mahkeme ne diyeceğini bilemedi!

CNN International'ın haberine göre 2015 yılının mart ayında Benjamin Schreiber böbrek taşları sebebiyle septik zehirlenme geçirdi.





Hücresinde baygın hâlde bulunan Schreiber hastaneye kaldırıldı ve burada kalbi beş kez tekrar çalıştırıldı.







Birinci derecede cinayet suçundan tutuklu bulunan mahkûm, anlık olarak öldüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasını tamamladığını iddia etti.





Müebbet hapis cezasını çektiği için de şu anda kanun dışı şekilde hapiste tutulduğunu ifade ederek Iowa'da mahkemeye müracaat etti.





Bölge mahkemesi geçmişte Schreiber'ın başvurusunu reddetmişti. Bu hafta istinaf mahkemesi kararı onadı.





Screiber ömür boyu hapista kalacak.



