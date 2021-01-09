Samanyolu Haber /Gündem / Mahkeme polis tayinlerini durdurdu, Emniyet karara uymadı /09 Ocak 2021 12:02

Mahkeme polis tayinlerini durdurdu, Emniyet karara uymadı

İdare Mahkemesi’nin İdare Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesine göre, 30 gün içerisinde 500 memurun, eski çalıştığı görev yerine dönmesine karar verildi. Ancak Emniyet, karara uymadı.

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Ağustos ve Temmuz ayında bine yakın emniyet mensubu ataması mahkemelik oldu. İdare mahkemesi, tercih sunulmadan ve gerekçe gösterilmeden yapılan atamaların kanuna uygun olmadığına karar verdi ancak Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) karara uymadı. Polisler CİMER’e başvurdu.

Ataması yapılan Emniyet mensuplarının bir kısmının henüz görev süresinin dolmadığı da öğrenildi. Polis memurları, herhangi bir tercih dahi sunulmadan atandıklarını savunarak kanuna aykırı atamaları yargıya taşıdı. İdare mahkemesine başvuran memurların birçoğu davayı kazandı, bir kısmının ise görev yerinde kalmasına hükmedildi.

İdare Mahkemesi’nin İdare Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesine göre, 30 gün içerisinde 500 memurun, eski çalıştığı görev yerine dönmesine karar verildi.

Ancak EGM, idare mahkemesinin kararına uymayarak Bölge İdare Mahkemeleri’nden karar gelmesini bekledi. Bölge İdare Mahkemeleri de polis memurlarının eski görev yerlerine dönmesi yönünde karara imza attı. EGM, bu karara da uymadı.
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