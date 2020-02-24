Mahkeme, savcılığa suç duyurusunda bulundu: Gökhan Türkmen’e işkence olayı araştırılsın!

Kaçırıldıktan sonra Ankara Emniyetinde bulunan ve ardından tutuklanan Gökhan Türkmen, 10 Şubat tarihinde başka bir davada tutuksuz olarak yargılandığı Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı. 7 Şubat 2019’da Antalya Kepez Fevzi Çakmak Mahallesi’nde, evinin yakında olan bir temizlik depolama alanında kimliği belirsiz üç kişi tarafından kaçırıldığını söyleyen Türkmen gördüğü işkenceyi mahkemede şöyle dile getirdi:











“Kendilerini polis olarak tarif ettiler. Polis yelekleri vardı. 4-5 saatlik bir araç yolculuğu oldu. Yolda hava kararmıştı. Saat 05.00 civarı idi. Hava karardıktan sonra ormanlık bir alanda kıyafetlerimi çıkardılar. Silahla tehdit ettiler. Elime ve ayaklarıma plastik kelepçe takıldı. 271 gün tutuklu kaldım. Açlık ve susuzlukla ağır işkencelere maruz kaldım. Ailemle tehdit edildim. Tacize uğradım. Bunların birçok detayını daha sonra anlatacağım. Bu 9 ay süresi sonrasında beni tekrar gözüm kapalı şekilde araçla Antalya Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından emniyetçe yakalanmışım şekilde Antalya TEM Şube Personeli’ne teslim edildim. Ankara’ya getirildim. TEM’de 8 gün kaldım. Sonra tutuklandım.”





TÜRKMEN MAHKEMEDEN KORUMA İSTEDİ





Kendisi ve ailesinin tehdit altında bulunduğunu belirten Türkmen, “Koruma istiyorum. Kendi tutacağım avukatla savunmamı yapmak istiyorum” dedi. Talebi kabul eden mahkeme, duruşma sonunda dikkat çekici bir adım attı. Duruşmayı 15 Haziran’a erteleyen mahkeme heyeti, “Sanık Gökhan Türkmen’in bu celse SEGBİS sistemi ile alınan savunması eklenerek, sanığın ifadesinde belirttiği iddialara ilişkin ‘gereği takdir ve ifası için’ Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına” karar verdi.