Mahkeme Tayfun Kahraman hakkındaki AYM kararını tanımadı

Mahkeme, AYM’nin Tayfun Kahraman kararını tanımadı; tahliye talebi yine reddedildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını tanımaması üzerine İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne itirazda bulunan Gezi davası sanığı Tayfun Kahraman’ın talebi yine reddedildi.

Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Kahraman, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda Tayfun Kahraman’ın tahliyesi talebinin yine reddedildiğini açıkladı.

Meriç Kahraman’ın açıklamalarının tamamı şöyle:

“Bugün 186. kez Vera ile birlikte Tayfun’u cam ardından 1 saat görmek için Silivri’ye gidiyorum.

Bugün diğer günlerden, önceki ziyaretlerimizden farklı.

13. Ağır Ceza Mahkemesi kararına karşı yaptığımız 32 sayfalık itirazımız 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gündem yoğunluğu içinde 2 satırda reddedildi.

Yıllardır tüm kamuoyuna Tayfun’un cebir ve şiddetle hiçbir alakasının olmadığını, masumiyetimizi anlattım, belgeledim.

Anayasa Mahkemesi de bu gerçeği hukuken doğruladı, belgeledi.

Ülkemizde, devletimizin varlığını, bekasını koruyan Anayasamız yürürlüktedir; Anayasa Mahkemesi’nin de esastan aldığı kararlar teknik ya da siyasi bir tartışmaya açık değildir.

Bugün gelinen aşamada ortaya çıkan vaziyet bizim ailemizin, Tayfun’un masumiyetinin çok ötesinde ülkemizdeki her bireyin anayasal güvenceleriyle ilgilidir.

Tüm samimiyetimizle hem yaşadıklarımız hem de ortaya çıkan vaziyetin nesnesi olmanın çok derin üzüntüsü içindeyiz

Dolayısıyla bugün itibariyle 44 aydır sürdürdüğüm haftalık iletişimimizi sonlandırıyorum.

Sözün bittiği yerde değiliz, söz bitmez.

Ancak bugünden sonra benim paylaşacaklarım olsa olsa sıradan bir ailenin fotoğraf albümü mahiyetinde olacaktır.

Bugünden sonraki ihtimallere dair söz hukukçuların, siyasilerindir.

Ocağımıza düşen bu yangını söndürmek için bizimle beraber su taşıyan herkese minnetle…

Allah kimseyi masumiyetini müdafaa etmek zorunda bırakmasın.”
