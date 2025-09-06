Mahkeme ‘tekno korsanlığa’ dur dedi: Yapay zekâ yazarlara telif ödeyecek

Anthropic, yaklaşık 500 bin kitabın her biri için ortalama 3 bin dolar ödemeyi kabul etti. Şirket ayrıca izinsiz edinildiği öne sürülen verileri imha edecek. Bu adım, firmanın büyük dil modeli Claude’u eğitmek için “shadow library” olarak bilinen korsan dijital kitap arşivlerini kullandığı suçlamalarının ardından geldi.





Anthropic, kısa süre önce 13 milyar dolarlık yeni yatırım alarak değerlemesini 183 milyar dolara yükseltmişti. Yıllık 5 milyar dolarlık gelir beklentisi olan şirket için 1,5 milyar dolarlık uzlaşma, hem yeni fonun onda birinden fazlasına hem de yıllık gelir tahmininin üçte birine denk geliyor.





Uzlaşma yasal bir emsal oluşturmuyor ancak uzmanlara göre diğer büyük AI şirketleri için referans teşkil edecek. Meta, OpenAI ve Microsoft da benzer davalarla karşı karşıya. Özellikle Meta’nın da korsan kitap kütüphanesi LibGen’i kullandığına dair iç yazışmalar dava dosyalarına girmiş durumda.









YAZARLAR: “TARİHİ BİR MESAJ”

Yapay zekâ girişimi Anthropic, korsan kitaplardan yararlanarak model eğittiği iddiasıyla açılan davada yazarlarla 1,5 milyar dolarlık anlaşmaya vardı.Haziran ayında ABD Bölge Mahkemesi, yapay zekâ geliştirmede telifli eserlerin “adil kullanım” kapsamında değerlendirilebileceğine hükmetmişti. Ancak yargıç William Alsup, Anthropic’in eserleri yasal yollardan temin etmek yerine korsan dijital kütüphanelerden indirmesini telif ihlali olarak değerlendirmeye eğilimli olduğunu belirtmişti. Bu nedenle dava Aralık ayında görülmeye hazırlanıyordu.Davacı yazarların avukatlarından Justin Nelson, anlaşmayı “AI çağının ilk ve en büyük telif uzlaşması” olarak nitelendirdi. Nelson, “Bu karar, eser sahiplerinin haklarının korunması gerektiğine dair güçlü bir mesaj veriyor” dedi.Cornell Üniversitesi’nden hukuk profesörü James Grimmelmann, kararın sadece Anthropic’in korsan kütüphanelerden toplu indirme uygulamasına odaklandığını belirterek, “Bu anlaşma, verinin meşru yollarla elde edilmesi gerektiğini gösteriyor ancak AI çıktılarının telif ihlali oluşturup oluşturmadığına dair soruları yanıtlamıyor” dedi.LSE’den Luke McDonagh ise bu seviyedeki bir uzlaşmanın küçük AI girişimlerini zorlayabileceğini, ancak büyük firmalar için yönetilebilir olduğunu vurguladı.Hukuk teknolojisi girişimi GC AI’nin kurucusu Cecilia Ziniti, anlaşmayı müzik sektörünün dijitalleşmedeki dönüşümüne benzetti: “Bu, verinin lisanslanarak kullanılacağı daha sürdürülebilir bir ekosistemin başlangıcı olabilir.”