Edirne Kapalı Cezaevi’nde 3 yıl 6 aydır tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın ikinci kez tutuklandığı dosya ile ilgili mahkeme "tutukluluğa devam" kararı verdi.





Ankara 7'nci Sulh Ceza Hâkimliği, Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ hakkında ikinci kez tutuklama kararının verildiği dosyayla ilgili aylık rutin incelemesini yaptı.





Mahkeme “Tutuklama tarihinden sonra şüpheliler lehine gelişen bir durumun olmadığı, şüphelilerin üzerlerine atılı suçların niteliği, mevcut delil durumu, delillerin karartılması ihtimalinin mevcudiyeti” gerekçesiyle Demirtaş ve Yüksekdağ’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.





AİHM KARARINA RAĞMEN TAHLİYE EDİLMİYOR





Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Demirtaş'ın tutukluluğunda hak ihlali olduğuna hükmetmişti.





Demirtaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkında açtığı soruşturma üzerine 6-8 Ekim 2105 Olayları'nda sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle o dönem görev yapan diğer eş başkan Figen Yüksekdağ ile birlikte Ankara 1'inci Sulh Ceza Hâkimliği tarafından ikinci kez tutuklanmıştı.





Demirtaş'ın avukutları aynı suçtan ikinci kez tutukla kararının hukuka aykırı olduğunu belirtmişti.



