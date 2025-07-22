Mahkeme, vefat eden Nihat Genç'ten ilaç parasının alınmasına hükmetti

Gazeteci yazar Nihat Genç, yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hastanede 4 Temmuz'da yaşamını yitirmişti. Mahkemenin Genç’in “akıllı ilaç bedeli” için ödeme kararı aldığı öğrenildi.





Nihat Genç’in avukatı Ersan Barkın, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.





Nihat Genç’in birinci ve ikinci akıllı ilaç dozlarını kendi imkanlarıyla karşıladığını belirten avukatı Ersan Barkın, eczaneden borç yoluyla temin edilen üçüncü doz bedelinin SGK tarafından karşılanması talebiyle Genç yaşamını kaybetmeden önce dava açtıklarını belirtti.





Mahkemenin önce tedbir talebini kabul ettiğini ifade eden Barkın, SGK’nın istinaf başvurusunun ardından “Davacı yanın haklılığı ve zararı hakkında yaklaşık ispatın sağlanamadığı” gerekçesiyle akıllı ilaç ücretinin kurum tarafından karşılanmasına dair kararın kaldırılmasına oybirliğiyle temyiz yolu kapalı olmak üzere karar alındığını açıkladı.



