Mahkeme yeni termik santrale onay vermedi

Çevreye verdiği zarar nedeniyle Türkiye'deki farklı noktalarda eleştiri konusu olan enerji santralleri konusunda yeni bir gelişme yaşandı.





Söz konusu gelişmenin bu defaki adresi ise Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi oldu. İlçede yapılması planlanan yeni santralin mahkeme kararı ile şimdilik durdurulduğu belirtildi.







Evrensel'de yer alan habere göre Maraş İdari Mahkemesi, yapılması planlanan Afşin C Termik Santrali için verilen “ÇED olumlu” raporunun “hukuka uygun” olmadığını belirterek yürütmeyi durdurdu. Maraş İdari Mahkemesi, yapılması planlanan Afşin C Termik Santrali için verilen “ÇED olumlu” raporunun “hukuka uygun” olmadığını belirterek yürütmeyi durdurdu.

Maraş’ın Afşin ilçesinde yapılması planlanan “Afşin C Termik Santrali” için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreciyle ilgili Maraş İdari Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme kararında, "Dava konusu ÇED kararında hukuka uygunluk bulunmamıştır. Öte yandan, dava konusu işlemin bölgedeki bitkisel toprak ve tarımsal faaliyetler ile hava kalitesi üzerinde önemli zararlara sebep olabileceği dikkate alındığında, uygulanması halinde telafisi güç zararların oluşabileceği de açıktır" ifadelerine yer verildi.