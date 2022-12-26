Samanyolu Haber /Gündem / Mahkeme 'Yerli ve Milli Escobar’ın Soylu olduğunu kabul etti /26 Aralık 2022 19:10

Mahkeme 'Yerli ve Milli Escobar’ın Soylu olduğunu kabul etti

Zafer Partisi Malatya İl Başkanı Turgut Şahin'e, uyuşturucuyla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla parti binasına astığı “Yerli ve Milli Escobar” yazılı pankart sonrasında dava açılmıştı. Malatya 7. Asliye Mahkemesi tarafından il başkanı Turgut Şahin ve iki il başkanı yardımcısına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ‘hakaret’ ettikleri gerekçesiyle ceza verdi.

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Genel başkanlığını Ümit Özdağ’ın yaptığı Zafer Partisi’nin, İnönü Caddesi’nde bulunan Malatya il binasının balkonuna, genel merkezin talimatıyla asılan “Yerli ve Milli Escobar” yazılı pankart gerekçesiyle Turgut Şahin, polisler tarafından gözaltına alınmıştı.

O pankartla ilgili K.H. isimli bir kişinin şikayeti sonrasında İl Başkanı Şahin, il başkan yardımcıları Baki Üstün Musa Osmanoğlu hakkında dava açılmış, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı  hazırladığı iddianamede, “yerli ve milli Escobar” yazılı pankarttaki görseldeki ‘kafa' figürüyle İçişleri Bakanının kastedildiğini ileri sürülmüştü.

SAVCI, GÖRSELDEKİ KAFAYI SUÇ SAYMIŞTI
Dava tutanağında, “Tüm dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde şüphelilerin mensubu olduğu parti yönetiminin ülke genelinde basına yansıyan açıklamalarında, söz konusu görseli parti binalarında asmaktaki amaçlarının uyuşturucuyla mücadeleye dikkat çekmek yönündeki ifadeleri ve söz konusu parti genel başkanının Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanıyla olan yine basına çokça yansıyan polemikleri de göz önünde bulundurulduğunda görseldeki kafa figürüyle birlikte yer alan ‘yerli ve milli’ şeklindeki ibarelerinden hareketle, muhatapta yarattığı algı dikkate alındığında, uyuşturucuyla mücadele eden birimlerin en üst derecede yetkili ve görevlisi olan İçişleri Bakanı kastedilerek, mağdura yönelik propaganda yapmak ve mağduru tahkir etmek astıyla suça konu görselin asıldığı yönünde kanaatin oluşmuştur” denildi.

SOYLU'YA HAKARET İDDİASIYLA PARA CEZASI VERİLDİ
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame sonrasında Malatya 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada “Yerli ve Milli Escobar” yazılı pankartın ‘kamu görevlisine alenen hakaret” suçunu işlediklerinde gerekçesiyle il başkanı Turgut Şahin, il başkan yardımcıları Baki Üstün ve Musa Osmanoğlu'na 5 bin 300 lira adli para cezası verilmesine karar verdi.


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