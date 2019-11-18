Mahkemede avukatın etek boyunu ölçen hâkim beş ay sonra göreve iade edilmiş





Hürriyet’in haberine göre, açığa alınan Yoylu, HSK kararıyla 24 Ekim’de görevine iade edilmiş. HSK kararında, “Soruşturmaya konu eylemlerin göreve devama engel teşkil etmediği anlaşıldığından tedbiren görevden uzaklaştırma kararının kaldırılmasına” denilerek, soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi açısından Yoylu, Gebze Hâkimi olarak görevlendirilmiş.





Konuya ilişkin olarak Birgün'den Dilan Esen'e konuşan İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Şükran Eroğlu, hâkimin ihraç edilmesi gerektiğini söyledi. Avukat Selin Nakipoğlu da, “Bu olayda da olduğu gibi yine ve yeniden toplumda yükselen tepkiyi sönümlediler, aynen kaldıkları yerden devam ediyorlar. HSK, hâkimin başka ne yapmasını bekliyor? Etek boyunu ‘etik bulmadığı’ kadın avukatlara saldırmasını mı? Zaten Balıkesir’de bir avukata saldırmışlığı da var” dedi.





"Ya Gebze’deki kadın avukatların selameti?"

Hâkimin eğitime tabi tutulup tutulmadığını soran Nakipoğlu, şunları söyledi:





“Beş ay açıkta kalınca yaptığı cinsiyetçiliğin, sözel şiddet de içeren ayrımcılığın, özel hayata müdahalenin farkında olacak ne yapmış? HSK ‘soruşturmanın selameti’ için Yoylu’yu eski görev yerine değil, Gebze’ye gönderdiğini açıklamıştı. Ya Gebze’deki kadın avukatların selameti?”





Hâkimin göreve iade kararının yanlış olduğunu vurgulayan Nakipoğlu, “Adalet Bakanlığı ve HSK farkında mısınız? Böyle -mış gibi yapmakla kadına yönelik ayrımcılık ve şiddetle mücadele edemezsiniz” diye konuştu.





"Sanki ödüllendirilmiş gibi..."

Hâkimin sanki ödüllendirilmiş gibi başka bir mahkemeye alınmasının yanlış olduğuna dikkat çeken Eroğlu, “Soruşturma bittikten sonra belki ceza alacak. HSK’nin daha önceki sicilini de görmesi gerekirdi. Bu kararıyla bunu görmediğini anlıyoruz. Bu kişinin açığa alınması ve bir an önce de ihraç edilmesi gerekirdi. Hâkimin, etek boyuna karışma gibi hakkı yok” şeklinde konuştu.





Avukatlık kanununun ‘düzgün’ bir kılıkla mahkemeye çıkılması gerektiğinin belirtildiğini aktaran Eroğlu, şunları söyledi: “Son değişikliklerle türbanlı da mahkemeye çıkabiliyorlar. Hâkimin etek boyutuna müdahale etmesi tamamen cinsiyetçi bir yaklaşım. Bu hâkimin açığa alınıp ihraç edilmesi lazım.”