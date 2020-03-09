Mahkemede bir 'Copy Paste' skandalı daha : Bir karar iki hüküm

Mahkemelerin talimatla hareket ettiği ile ilgili sayısız örneklerden biri dün yaşandı. Bir mahkeme aynı kararında iki farklı hüküm verdi





Yeniçağ Gazetesi Yazarı Murat Ağırel, Libya’da hayatını kaybeden bir MİT mensubunun cenaze töreninin haberleştirilmesine ilişkin soruşturma kapsamında ikinci kez çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağırel, aynı soruşturma kapsamında 3 gün önce mahkemede ifade vermiş ve ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakılmıştı. İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin dün verdiği karar, ‘sipariş’ tutuklamayı da gözler önüne serdi. Zira aynı kararda bir üst paragrafta ‘tahliye edilmesine’ karar verilen Ağırel’le ilgili, bir alt paragrafta ‘tutuklama’ kararı yer alıyordu.









Murat Ağırel, skandalın ortaya çıkması sonrası tepkisini, “İki farklı karar çıkardınız. Birinde serbest bırakılması, diğerinde tutuklanması yazıyor. Talimatla mı iş yapıyorsunuz?!” diyerek gösterdi. İlk kararın talimattan önce, sonra çıkarılan ‘tutuklama’ kararının ise talimattan sonra yazıldığı iddia ediliyor. Skandal, mahkemenin ilk kararı silmeyi unutması üzerine ortaya çıkıyor.



