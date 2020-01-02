Mahkemede gördüğü işkenceyi tek tek anlattı

MİT mensubu Mesut Geçer, tutuklu yargılandığı davada ilk kez mahkemeye çıktı. Tutuklanmadan önce ‘tanıdığı kişiler’ tarafından ‘polis kontrolü maskesiyle’ kaçırılıp 16 ay boyunca işkence yapıldığını anlatan Geçer, “Kafama çuval geçirip kaçırdılar. Aylarca hücrede tutuldum. Daha sonra Suriye’ye götürdüler. İşkence gördüm.” dedi.







Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3 Aralık 2019’da hâkim karşısına çıkan Geçer,, başından geçenleri tek tek anlattı





Cumhuriyet Gazetesi'nden Alican Uludağ'ın haberine göre Geçer ifadesinde şunları söyledi :

18 Mart 2017’de aracımla Sincan Lale Meydanı istikametinde seyir halindeyken takip edildiğimi hissettim. Takip eden araçları ve sürücülerini tanıyor idim. Polis kontrolü maskesi ile aracı durdurdular. 58 plakalı gri Doblo araç yanaştı. Doblo araca bindirildikten sonra kafama çuval geçirip yolculuğa başladık. Bir hücreye konuldum. 20 Mart 2017 Pazartesi günü ilk sorguma başlandı. Arkamdan ters kelepçelenerek, kafamdaki çuvalla birlikte kafamı duvara vurarak başladılar. Sonrasında kaba dayak tarif edemeyecek olduğum başka kötülüklerle birlikte devam edildi. Bu sırada konuşan insanların çoğunun sesini tanıyor idim. Ben halen de seslerini teşhis edebilme şansım var. Sonrasında sağlık durumum kötüleşti. O çarşamba günü kanamam başladı. Sağlık durumum kötüleşince beni yine bir başka bildiğim yere bir gece saatinde naklettiler. 20 Haziran 2018’i 21 Haziran’a bağlayan gece yine bir araçla nakledildim. Nereye gittiğimi bilmiyordum. Sonradan buranın Suriye olduğunu anladım. Ellerim plastik kelepçeli kafamda çuvalla seyahat ettim. Kulaklarımda kulaklık ve gözümde göz bandı vardı. Yanıma silahlı insanlar geldiler. Elleri kalaşnikoflu olan Arapça konuşan insanlar. Ben 14 Temmuz 2018 tarihine kadar onların elinde idim.”





Kafasına çuval geçirilerek, Türkiye tarafına geçirilip Kumlu İlçe Jandarma Karakolu’na götürüldüğünü anlatan Geçer, daha sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube’ye getirildiğini belirtti. Geçer, “16 aydır kayıp olmamın üzerine 17 aydır da bu süreyi (tutukluluk) eklediğiniz zaman yaklaşık 33 aydır yani eşimden çocuğumdan ve hayattan uzaktayım. O dönemki kötü muamele ve tutulma şartlarından kaynaklı olarak sol ayağım ve dizimde hasarım mevcut, kullanmakta zorlanıyorum. Kolon sistemimle ilgili bir sorun var” dedi.



