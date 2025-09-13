Mahkemede, İmamoğlu kürsüye vura vura konuştu; Bazılarının tavla arkadaşı bile yok

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması, Silivri’de görüldü. İmamoğlu’nun duruşmada sergilediği tavır ve verdiği yanıtlara salon alkışlarla karşılık verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ailesi ve partililerin yanından İmamoğlu’na desteğe gelenler arasında üniversite arkadaşları da vardı. İmamoğlu kürsüye vurarak, “İnfaz yapılıyor burada. Yargısız infaz. Burada korku üretmeye çalışıyorlar. Bizi zannediyorlar ki zindanlarda susturabilirler. Ne kadar çok isteseler de susturamayacaklar.” dedi.





Mahkeme duruşmayı 20 Ekim 2025 saat 11.00’a erteledi. Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın bir sonraki duruşmaya fiziki olarak getirilmesini reddeden mahkeme ayrıca, bir sonraki duruşmanın da Silivri’de yapılmasına karar verdi.





Mehmet Pehlivan’ın tutuklu bulunduğu cezaevine Segbis ile bağlanıldı. Mehmet Pehlivan’ın duruşmaya bağlanması yönünde karar çıktı.





Çorlu Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’ndan Silivri’deki mahkeme salonuna bağlanan, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan, “Şu an yargı tarihinde bir ilk yaşıyoruz. Tutuklu avukat müdafi olarak, üzerimde cübbem dahi olmadan, müvekkilimle tek bir kez görüşmeden duruşmada hazır edildim. Üzerimde cübbem olmaması, biz avukatlar savunma görevimizi yaptığımız esnada özgürlüğümüzden mahrum kalabiliriz. Örneğin ben Bunun kayıtlarınıza düşmesi Türk hukuk tarihi açısından değerli ama birçok eksiklik olması nedeniyle savunma vermeyi reddediyorum. Savunma için yüz yüzelik ilkesi gereği bir sonraki celsede salonda hazır bulundurulmayı talep ediyorum” ifadesini kullandı.





“Ekrem Başkan” ve “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” sloganlarıyla salona giren İmamoğlu dakikalarca alkışlandı. Davanın görüleceği duruşma salonu tamamen doldu.





İmamoğlu’nun “yüksek lisans” yanıtı salonda alkışla karşılandı.









“AK Parti’de siyaset yapmış insanlar dahil bu sürece ‘dur’ demesi, bütün partilerin karşı durması şarttır. Bu şekilde hareketlerin tahribatının haddi hesabı yapılamaz. Sosyal medya paylaşımım oldu. Bir avuç insanın ihtirası üzerinden basit bir işlem olarak düşünemeyiz. Polis işlem yapıyor, evrak veremiyor. Talimatın bu şekli olamaz, hukukla beslenmek zorundadır. Evini, yaşamını, siyasi

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu diploma davasında ilk kez hakim karşısına çıkarken duruşmada dikkat çeken bir karar da geldi. İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan’ın “diploma davası”nda müdafii olarak yer alması talebi mahkeme tarafından kabul edildi.Duruşma sırasında hakim İmamoğlu’na dosya kapsamındaki avukatı Mehmet Pehlivan soruldu. Hakim, “müdafi olarak ister misiniz?” diye sorunca İmamoğlu da “tabii ki” yanıtını verdi.Tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun savunmasına tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan da dahil oldu.CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na diplomasının sahte olduğu iddiasıyla açılan davanın duruşmasında tahsil durumu soruldu.İmamoğlu’ndan mahkemenin “sabıka durumu” sorusuna da “Allah’a şükür yok” yanıtını verdi. Diploma davasında hakim, iddianameyi hatırlatırken Ekrem İmamoğlu, “Anlattığınız hiçbir şeyin benimle alakası yok” tepkisini gösterdi.İmamoğlu, “Umarım o da dinliyordur, elinde belge olmayan o kişi… Uzun uzun okuyorsunuz, niyetinizi anlamadım. Ben 18 yaşındaydım. Nasıl yapmışım bunları hayretle dinliyorum” dedi.İmamoğlu’nun duruşma salonunda ceketini çıkarması üzerine yine salondan alkış gelince hakim salonu uyardı, izleyicilerden ‘makul’ kalmalarını istedi.İmamoğlu, duruşma salonunda üniversite arkadaşlarını göstererek, “Ben üniversite arkadaşlarımla çift kale maç yapabilirim. Bazılarının tavla oynayacak arkadaşı yok.” diye konuştu.İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:Bu iddianameyi, bir sonraki seçimde kendisini yeneceğini bildiği kişi yazdırdı. Bu davanın varlığı bile yüz karası bir durumdur. Bugün 12 Eylül. 12 Eylül Türk toplumunun hafızasında net olarak darbeyi hatırlatır. Askeri olsun, sivil olsun, siyasi olsun, iktidar eliyle olsun ya da iktidar eliyle beslenen bir cemaat tarafından yapılmış olsun. Tüm darbeleri, darbeyi yapanları, alkışlayanları, pohpohlayanları, destekleyenleri ve onlara aparat olanları en yüksek seviyede kınıyorumÜlkemizin bu tür darbelerle karşılaşmamasını diliyorum ama ne yazık ki şu anda da bir darbe sürecinin içerisinde olduğumuzun altını çizmek isterim. Karar verenlerin ve bu sürece alet olanların, topluma ve milletin geleceğine çok büyük bir bedel ödettiğini yine altını net olarak çizmek istiyorum.35 yıl önce benim cumhurbaşkanı olacağımı anlamışlar Bir komploya gittim ben. Nasıl bir komplo? Ta o yıllarda 35 yıl önce benim cumhurbaşkanı olacağımı o günden anlamışlar. Şimdiki adı Girne Amerikan Üniversitesi’ni kurmuşlar. Orada bir şebekeyi kurmuşlar. Dekan…Yargı bizim tek sığınağımız. Biz sizin önünüzde düğme ilikleriz, ama sizin önünde düğme ilikleyeceğiniz hiçbir güç olamaz..Ekrem İmamoğlu, kravatını çıkarıp Özgür Çelik’e attı.İmamoğlu kürsüye vurarak, “İnfaz yapılıyor burada. Yargısız infaz. Burada korku üretmeye çalışıyorlar. Bizi zannediyorlar ki zindanlarda susturabilirler. Ne kadar çok isteseler de susturamayacaklar.” dedi.Herkes aynaya baksın umut burada desin. Ülkenin yüzde 70 yakını ‘geleceğe dair umudum yok’ diyor Sayın Hakim, artık iyiyi aramıyor insanlarımız. Kötülükten kaçmaya çalışıyor. Bu diploma davasına inanmayanların oranı yüzde 75. Beni çıkarsınlar. Konuşayım. Her şey yayınlansın. Bu ülkede inanan kalmayacak. Bir kişi kalabilir belki onu da herkes biliyor kim olduğunu.2 yaşındaki çocuklarınızın evde nasıl başı dik durduğunu, nasıl baş kaldırdığını görürsünüz. O nedir biliyor musunuz? Genetiğinde var o, bu milletin genetiğinde hürriyet vardır. Özgürlük vardır. Öyle geçiş dönemleri fasa fiso. 12 metrekarede öyle özgürüm ki. Savunmamı Ahmed Arif'in şiiriyle bitireceğim.Öyle yıkma kendini,Öyle mahzun, öyle garip…Nerede olursan ol,İçerde, dışarda, derste, sırada,Yürü üstüne üstüne,Tükür yüzüne celladın,Fırsatçının, fesatçının, hayının…Dayan kitap ileDayan iş ile.Tırnak ile, diş ile,Umut ile, sevda ile, düş ileDayan rüsva etme beni.Gör, nasıl yeniden yaratılırım,Namuslu, genç ellerinle.Kızlarım,Oğullarım var gelecekte,Herbiri vazgeçilmez cihan parçası.Kaç bin yıllık hasretimin koncası,Gözlerinden,Gözlerinden öperim,Bir umudum sende,Anlıyor musun?" 19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri'de Marmara Cezaevi duruşma salonunda görülen "Diploma Davası" arasında gazetecilerle sohbet etti. İmamoğlu, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Seyrantepe'deki binasının yüzlerce polis tarafından ablukaya alınması, yurttaşlara, milletvekillerine biber gazı sıkılmasıyla ilgili "Evim gasp edilmiş gibi içim yanarak izledim" dedi.Kılıçdaroğlu için "Umarım en doğrusunu yapar" dedi. İmamoğlu'na 15 Eylül Pazartesi günü beklenen "Kurultay Davası" ile ilgili CHP'nin 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessiz kalmasıyla ilgili "Ben de ses çıkarmıyorum bu konuda. Umarım en doğrusunu yapar" derken davaya ilişkin dre "Umut ederim ki bu defter o gün kapanır. Bir günlük diyalog zeminine bu ülke sahip olsun, bütün her şey değişir. Bu kavgayı isteyen aklın nasıl bir siyasi kazanımı var? Hayat fani. Makyevilizm herhalde öldü. Bu olamaz. Bir gün konuşsa sorunlar çözülür" dedi.Cezaevinde okumaya zamanının olduğunu kaydeden İmamoğlu, "3 Kemal Tahir bitirdim, Devlet Ana'ya devam ediyorum. İhsan Oktay Anar'ın Puslu Kıtalar Atlası'na başladım. İlker Başbuğ'un kitabını okuyorum" dedi ve son gelişmelere ilişkin de AKP'lilere şöyle seslendi: Bu kavgayı isteyen aklın nasıl bir siyasi kazanımı var? Hayat fani. Makyevilizm herhalde öldü. Bu olamaz. Bir gün konuşsa sorunlar çözülür” dedi.Cezaevinde okumaya zamanının olduğunu kaydeden İmamoğlu, “3 Kemal Tahir bitirdim, Devlet Ana’ya devam ediyorum. İhsan Oktay Anar’ın Puslu Kıtalar Atlası’na başladım. İlker Başbuğ’un kitabını okuyorum” dedi ve son gelişmelere ilişkin de AKP’lilere şöyle seslendi:MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarıyla ilgili bir soruya “Biz niye hapisteyiz, niye tutuklu yargılanıyoruz? Habire hain diye zorlamanın kime ne faydası var? Devlet tutsak alır mı, rehin tutar mı” sorularıyla yanıt veren İmamoğlu, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel’in istifasına ilişkin de “Bana iki gün önce ‘görevimden istifa edeceğim’ diye yazdı. Kızımız dediğimiz bir kadın. ‘Acele etme’ dedim. Ekrem İmamoğlu hakkında zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.Kamuoyunda "Diploma Davası" olarak bilinen yargılamanın ilk duruşması bugün saat 11.00'de görülecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li milletvekilleri, belediye başkanları ve partililerin Silivri'ye geldi.Duruşmaya, İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu ve kız kardeşi Neslihan Yakupçebioğlu geldi. Dilek İmamoğlu bir ara eşinin eline uzanarak tuttu.