Samanyolu Haber /Gündem / Mahkemeden Ayşe Barım için yeni talep: Rapor alınacak /30 Mayıs 2025 21:39

Mahkemeden Ayşe Barım için yeni talep: Rapor alınacak

Gezi Parkı davasında yargılanan menajer Ayşe Barım için İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, cezaevinde kalmasına engel sağlık sorunu olup olmadığının belirlenmesi amacıyla tam teşekküllü hastaneden heyet raporu alınmasına karar verdi.

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ID Danışmanlık'ın kurucusu menajer Ayşe Barım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Gezi Parkı protestolarına katıldığına dair medyada yer alan haberler üzerine soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Barım'ın, Osman Kavala, Mehmet Ali Alabora ve Çiğdem Utku Mater gibi isimlerle yoğun iletişim içinde olduğu, ajansındaki oyuncuları da protestolara katılmaya teşvik ettiği iddia edilmişti.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı protestolarına ilişkin yürütülen davada yargılanan menajer Ayşe Barım'ın sağlık durumunun cezaevi koşullarında kalmasına elverişli olup olmadığının belirlenmesi için tam teşekküllü hastaneye sevk edilmesine karar verdi.

Edinilen bilgilere göre, Barım hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlamasıyla açılan dava kapsamında, mahkeme Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna resmi yazı gönderdi. Yazıda, sanığın sağlık durumu hakkında detaylı bir heyet raporu alınması talep edildi.

Mahkeme, Barım'ın en yakın tam teşekküllü devlet hastanesine sevk edilmesini ve aralarında kardiyolog ile nörologların da yer aldığı bir sağlık heyeti tarafından muayene edilerek, cezaevinde kalmasında tıbben sakınca olup olmadığının raporlanmasını istedi.

Kararda, söz konusu sağlık raporunun, duruşmanın yapılacağı 7 Temmuz 2025 tarihinden önce mahkemeye ulaştırılması talep edildi.
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