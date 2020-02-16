Mahkemeden bekçilerle ilgili kritik karar

Bekçilere kimlik göstermediği için götürüldüğü polis karakolunda 187 TL idari para cezası verilen R.D.'nin itirazı kabul edildi. Para cezasının kaldırılmasına karar veren mahkeme, bekçilerin kimlik sorma yetkisinin olmadığını kaydetti.





sol.org.tr'de yer alan habere göre Van'ın Tuşba ilçesinde 3 Ocak'ta bekçilerin kent merkezindeki uygulamaları sırasında durdukları bir gençten kimlik göstermesini istedi. Bekçilerin böyle bir yetkisinin olmadığını söyleyen R.D. kimliğini bekçilere vermedi. Bunun üzerine bekçiler R.D. adlı genci İkinisan polis karakoluna götürdü.





Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, karakola götürülen R.D.'ye polis, "Görevle bağlantılı olarak sorulması halinde kamu görevlisine kimliği veya adresiyle ilgili bilgi vermemek" iddiasıyla Kabahatler Kanunu'na göre 187 TL para cezası kesti. Cezanın kesilmesinin ardından R.D. serbest bırakıldı.

'BEKÇİNİN KİMLİK SORMA YETKİSİ YOK'

R.D., avukatı aracılığıyla 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne para cezasının kaldırılmasına yönelik başvuru yaptı. Mahkeme, 31 Ocak'ta idari cezanın kaldırılmasına karar verdi. Mahkemenin gerekçesinde "her ne kadar itiraz eden kişi hakkında Kabahatler Kanunu 40'ıncı maddesi uyarınca kimliği bildirmemem kabahati nedeniyle idari para cezası uygulanmışsa da ve bekçilerinin vazifeleri ile ilgili olarak riayet etmeleri gereken hususları gösterir yönetmeliğin 16. maddesinde 'Bekçiler bölgeleri içinde dolaşan şüpheli şahısları takip eder ve hüviyetlerini araştırırlar' şeklinde düzenleme mevcut ise de bu düzenlemenin açık bir şekilde bekçilerin kimlik sorma hakkının mevcut olduğunu göstermediği" ifadeleri yer aldı.

İDARİ PARA CEZASI KALDIRILDI

Bekçilere "kimlik sorma yetkisine" ilişkin olarak olay tarihi itibariyle yasal düzenlemenin bulunmadığı belirtilen gerekçede şu ifadelere yer verildi:





"Her ne kadar olay tarihinden sonra buna ilişkin yasal düzenlemelere dair yasama çalışmaları bulunsa da bu düzenlemelerin hem olay tarihinden sonraki döneme ilişkin olduğu hem de olay tarihi itibariyle bekçilerin kimlik sorma yetkililerinin bulunmadığını, en azından buna ilişkin açık bir mevzuat hükmünün bulunmadığı, bu nedenle kişiye uygulanan idari para cezasının usul ve yasaya uygun olmadığı kanaatine varılmıştır."