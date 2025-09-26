Samanyolu Haber /Gündem / Mahkemeden CHP'ye kötü haber: Gürsel Tekin kayyım olarak devam edecek /26 Eylül 2025 11:08

Mahkemeden CHP'ye kötü haber: Gürsel Tekin kayyım olarak devam edecek

Gürsel Tekin’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanmasına yönelik itiraz davası bugün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Kayyım itirazına mahkeme ret kararı verdi. Gürsel Tekin kayyımlığa devam edecek.

SHABER3.COM

CHP İstanbul İl Delegesi Özlem Erkan, 8 Ekim 2023’te yapılan ve Özgür Çelik’in İstanbul İl Başkanı seçildiği kongrenin iptali için İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açmıştı.

Erkan, seçimde “oylamaya hile karıştırıldığı” iddiasında bulundu. Mahkeme, davanın ilk aşamasında ara karar alarak Özgür Çelik’i görevden uzaklaştırdı.

Mahkeme Çelik'in yerine Gürsel Tekin’i kayyım olarak atadı. CHP’nin Tekin’in kayyım atanmasına yönelik tüm itirazları, bugün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldü.

KAYYIM GÖREVİNE DEVAM EDECEK!
Mahkeme, CHP il Başkanlığının ihtiyati tedbir kararına yaptığı itiraz reddetti. Gürsel Tekin ve heyeti kayyım görevine devam edecek. Ayrıca İstinaf yolunun açık olduğu ifade edildi
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mahkemeden CHP'ye kötü haber: Gürsel Tekin kayyım olarak... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:34:05