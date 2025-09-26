Mahkemeden CHP'ye kötü haber: Gürsel Tekin kayyım olarak devam edecek

CHP İstanbul İl Delegesi Özlem Erkan, 8 Ekim 2023’te yapılan ve Özgür Çelik’in İstanbul İl Başkanı seçildiği kongrenin iptali için İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açmıştı.





Erkan, seçimde “oylamaya hile karıştırıldığı” iddiasında bulundu. Mahkeme, davanın ilk aşamasında ara karar alarak Özgür Çelik’i görevden uzaklaştırdı.





Mahkeme Çelik'in yerine Gürsel Tekin’i kayyım olarak atadı. CHP’nin Tekin’in kayyım atanmasına yönelik tüm itirazları, bugün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldü.





KAYYIM GÖREVİNE DEVAM EDECEK!

Mahkeme, CHP il Başkanlığının ihtiyati tedbir kararına yaptığı itiraz reddetti. Gürsel Tekin ve heyeti kayyım görevine devam edecek. Ayrıca İstinaf yolunun açık olduğu ifade edildi