Samanyolu Haber /Gündem / Mahkemeden emsal karar /21 Kasım 2019 19:56

Mahkemeden emsal karar

İzmir Bornova’da iki genç ve mahalle bekçileri arasındaki arbede ve küfürleşmenin yargıya taşınmasının ardından mahkemeden mahalle bekçilerinin kimlik bakma yetkileriyle ilgili karar çıktı.

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İki gence aynı saat içerisinde defalarca kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçileri haksız gören mahkeme, “Görevi vatandaşın huzurunu sağlamak olan görevlinin, makamını vatandaşın huzurunu bozmak için kullandığı belirlenmiştir” denildi.

İzmir’de bir parkta bekçiler ve iki genç arasındaki geçtiğimiz aylarda yaşanan gerilim, mahalle bekçilerinin yetkileri konusunu tartışmaya açtı. İzmir 35’nci Asliye Ceza Mahkemesi, mahalle bekçilerin yetkileriyle ilgili verdiği kararda, Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu’nu hatırlattı.

‘KİMLİK SORMA VE ÜST ARAMA YETKİSİ BEKÇİLERE VERİLMEMİŞTİR’

Yapılan ilk kimlik kontrolünün ardından iki gence tekrar GBT yapmak isteyen bekçilerin, bu hareketle ‘vatandaşı tahrik ettiğini’ belirten mahkeme, “Polis vazife ve selahiyetleri kanununun polislere verdiği kimlik sorma ve kaba üst araması yapma yetkisi bekçilere verilmemiştir” dedi. Bekçilerle yaşanan tartışmada, bekçilere hakaret eden gençlere ise ceza verilmedi. Mahkeme bu kararı ise, “Bekçilerin görev sınırlarını aşmaları, kimlik sorma haklarının olmaması ve vatandaşı zorlamalarından dolayı hakaret suçundan işlem yapılmamıştır” cümleleriyle gerekçelendirdi.
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