Mahkemeden Engin Polat'ın tahliyesiyle ilgili son karar!

Kara para akladıkları iddiasıyla 40'ar yıla kadar hapisleri istenen Engin-Dilan Polat çifti dahil 28 sanığın yargılandığı davada tüm sanıklar tahliye edildi. Mahkemenin ara kararla, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün için verdiği tahliye kararının ardından savcılık tahliye kararına itiraz etmişti. Mahkeme savcılığın itirazını reddetti.







Kara para akladıkları iddiasıyla 40'ar yıla kadar hapisleri istenen Engin-Dilan Polat çifti dahil 28 sanığın yargılandığı davada tüm sanıklar tahliye edildi.





Mahkemenin ara kararla, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün için verdiği tahliye kararının ardından savcılık tahliye kararına itiraz etti.





Mahkeme savcılığın itirazını reddetti.