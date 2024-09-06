Samanyolu Haber /Gündem / Mahkemeden Engin Polat'ın tahliyesiyle ilgili son karar! /06 Eylül 2024 17:18

Mahkemeden Engin Polat'ın tahliyesiyle ilgili son karar!

Engin Polat'ın tahliyesine yapılan itirazla ilgili mahkeme kararını verdi.

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Kara para akladıkları iddiasıyla 40'ar yıla kadar hapisleri istenen Engin-Dilan Polat çifti dahil 28 sanığın yargılandığı davada tüm sanıklar tahliye edildi. Mahkemenin ara kararla, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün için verdiği tahliye kararının ardından savcılık tahliye kararına itiraz etmişti. Mahkeme savcılığın itirazını reddetti.

Kara para akladıkları iddiasıyla 40'ar yıla kadar hapisleri istenen Engin-Dilan Polat çifti dahil 28 sanığın yargılandığı davada tüm sanıklar tahliye edildi.

Mahkemenin ara kararla, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün için verdiği tahliye kararının ardından savcılık tahliye kararına itiraz etti.

Mahkeme savcılığın itirazını reddetti.
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