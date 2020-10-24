Samanyolu Haber /Gündem / Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı: Top çevirmeye başladılar /24 Ekim 2020 08:46

Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı: Top çevirmeye başladılar

Berberoğlu hakkında verdiği yeniden yargılama kararının İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce ”yerindelik denetimi kapsamında kaldığı” gerekçesiyle reddetmesine ilişkin Berberoğlu’nun avukatının İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptığı başvuruyu karara bağladı. Mahkeme AYM'nin ihlal kararının giderilmesinde yetkinin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde (BAM) olduğunu kaydetti.

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Mahkeme heyeti verdiği kararda Enis Berberoğlu hakkında verilen ihlal kararının  İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin 2017/2075 esas 2018/287 sayılı kararından kaynaklandığını belirtti. Mahkeme bu nedenle AYM kararının gereğinin yapılması hususunda İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinden talepte bulunulması gerektiğini belirtti. İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesinin itiraza yönelik bu kararıyla dosya, daha önce "yeniden yargılamaya yer olmadığına" yönelik karar alan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iade edildi.

NE OLMUŞTU?
AYM’nin milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği “hak ihlali” kararının ardından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM kararının “yerindelik denetimi kapsamında kaldığı” gerekçesiyle, yeniden yargılamaya yer olmadığına karar vermişti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararına itiraz eden Enis Berberoğlu’nun avukatları İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sundukları itiraz dilekçesinde kararın gözden geçirilerek kaldırılmasını talep etmişti.

Dilekçede, Anayasa Mahkemesi’nin “Özgürlüğün ihlal edildiğine” ilişkin karar verdiği hatırlatılarak, herhangi bir mercinin bu kararı denetleme ya da inceleme yetkisi olmadığı belirmişti.

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