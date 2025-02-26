Samanyolu Haber /Politika / Mahkemeden flaş CHP kurultayı kararı /26 Şubat 2025 17:31

Mahkemeden flaş CHP kurultayı kararı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, CHP 38’inci Olagˆan Kurultayı hakkında ihtiyati tedbir istemiyle ac¸ılan davaların tamamının ilgili mahkemeler tarafından reddedildiğini duyurdu.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Ankara 17’inci, 31’nci ve 42’inci Asliye Hukuk Mahkemelerinin, CHP 38’inci Olağan Kurultayı hakkında ihtiyati tedbir istemiyle açılan davaların tamamını reddettiğini açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, gelişmeyi sosyal medya hesabından, "4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 38’inci Olağan Kurultayımıza ilişkin kim tarafından ve hangi amaçla ortaya atıldığı belli olan mesnetsiz iddialara tutunup Cumhuriyet Halk Partisi’ne kayyım atanması için mahkeme kapılarında dolaşanlar umduklarını bulamadı" sözleriyle duyurdu.
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