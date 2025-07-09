Mahkemeden flaş karar: Demirtaş'a tahliye yolu mu açıldı?

Türkiye'nin uzun yıllardır gündemden düşmeyen ve açılan davalarla pasif hale getirilen Halkların Demokratik Partisi üyesi yüzlerce yönetici ve vatandaş, Kobani davası kapsamında gözaltına alınmış, onlarcası tutuklanmıştı.





Aralarında Eş Genel Başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da olduğu onlarca HDP'li isim hala bu davadan dolayı cezaevlerinde tutuluyor.





Davada flaş bir karar alındı. Halktv'de yer alan habere göre eski HDP milletvekilleri Ayla Akat Ata, Mesut Bağcık, Ayşe Yağcı, Emine Ayna, Meryem Adibelli ve Sebahat Tuncel ve Gültan Kışanak’ın Kobani davasından kalma "yurt dışına çıkış" yasağını kaldırdı.





SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN 'TAHLİYE YOLU' AÇILMIŞ OLABİLİR

Gazeteci Alican Uludağ, mahkemenin verdiği kararı sosyal medya hesabından paylaşarak önemli detaya dikkat çekti.





Yargutay, Kürt siyasetinin en önemli figürlerinden Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a ilişkin AİHM tarafından yapılan tahliye başvurularını hep “dosya istinaf aşamasında” gerekçesiyle reddediyordu.





Alican Uludağ, HDP'nin eski milletvekilleri hakkında verilen kararla beraber, Türkiye'deki mahkemenin AİHM’in bugün ihlal kararı verdiği Selahattin Demirtaş’ın tahliye başvurusunu, “dosya istinaf aşamasında” diye reddedemeyeceğini kaydetti.





Demirtaş için gözlerin Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde olduğunu belirten Uludağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylşaımda şu ifadeleri kullandı:





"Kobani davasında eski HDP milletvekilleri Ayla Akat Ata, Emine Ayna, Sebahat Tuncel ve Gültan Kışanak’ın arasında bulunduğu 7 siyasetçinin yurtdışı çıkış yasağı kaldırıldı. Bu karar önemli. Mahkeme artık, AİHM’in bugün ihlal kararı verdiği Selahattin Demirtaş’ın tahliye başvurusunu, 'dosya istinaf aşamasında' diye reddedemez. Demirtaş için, gözler Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde…"