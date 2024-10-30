Samanyolu Haber /Dünya / Mahkemeden Google'a 20 desilyon dolar ceza /30 Ekim 2024 14:44

Mahkemeden Google'a 20 desilyon dolar ceza

Teknoloji devi Google'a tarihin en yüksek para cezası verildi. Rusya'da mahkeme arama motoru devine tam 20 desilyon Dolar para cezası kesti.

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Rus medya kanallarının içeriklerini engellediği gerekçesiyle Google’a yaklaşık 20 desilyon ( Desilyon, bin adet nonilyondan oluşur ve 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 olarak da yazılabiliyor) dolar para cezası kesildi.

TRT Haber‘in haberine göre, Dünya Bankası’nın küresel GSYİH tahminlerinin neredeyse milyonlarca katı değerinde.

Google, son çeyrekte 88 milyar dolarlık gelir açıklamıştı. Arama motoru devinin bu cezayı karşılaması mümkün görünmüyor.

MİLLİYETÇİ YAYIN YAPTIĞI GEREKÇESİYLE ERİŞİME ENGELLEMİŞTİ
Google, Rus kanalı ‘Tsargrad’u 2020’de ABD'ye yönelik ultra-milliyetçi yayın yaptığı gerekçesiyle YouTube’da erişime engellenmişti.

2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra birden fazla Rus kanalı da yasaklanmış, Rus Savunma Bakanlığı’na bağlı Zvezda’nın da aralarında bulunduğu 17 medya kuruluşu Google’a dava açmıştı.

Google, 2022’den bu yana Rusya’da fiilen aktif değil.

20 DESİLYON DOLARLIK CEZA
Rus mahkemesi, Google’ı kaldırılan bu kanalları YouTube’a geri yüklemeye zorlyarak, her gün için 100 bin ruble (yaklaşık 35 bin lira) ceza kesmişti. Ceza, her hafta katlanarak artarak 20 desilyon dolara yükseldi.

Şirketin ülkedeki banka hesaplarına el konulmuş, Rusya’daki Google çalışanlarının bir kısmı başka ülkelere taşınırken, bazları da işten çıkarılmıştı.

Google’ın çatı şirketi Alphabet’se son kazanç raporunda ‘Rusya’da açılan davaların şirket üzerinde ciddi bir maddi etki yaratmayacağını’ söyledi.

Google, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.
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