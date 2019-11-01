Mahkemeden İmamoğlu'nun lehine karar!

İmamoğlu, haziran ayında yapılan seçimlerde göreve geldikten sonra Ensar, TÜRGEV, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı ile yapılan anlaşmaların iptal edilmesine karar vermişti.







27 Ağustos'ta yaptığı açıklamayla söz konusu vakıflarla yapılan toplam 357 milyon liralık protokolün sonlandırıldığını söyleyen İmamoğlu, "Sadece bir vakfa 56 milyon lira yemek desteği verilmiş. Bu milletin parasını nereye harcıyorsunuz?" demişti. Mahkeme davayı oybirliği ile görev yönünden reddetti.





TÜRGEV de aynı gerekçelerle konuyu mahkemeye taşıdı. Davaya yine İstanbul 14. İdare Mahkemesi baktı. Mahkeme 17 Ekim 2019 tarihinde oybirliği ile aynı kararı alarak davayı görev yönünden reddetti.



