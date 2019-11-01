Samanyolu Haber /Gündem / Mahkemeden İmamoğlu'nun lehine karar! /01 Kasım 2019 19:07

Mahkemeden İmamoğlu'nun lehine karar!

İmamoğlu "Sadece bir vakfa 56 milyon lira yemek desteği verilmiş. Bu milletin parasını nereye harcıyorsunuz?" demişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden önce bazı dernek ve vakıflarla yapılan protokollerin iptal edilmesi kararının yürürlükten kaldırılması için yapılan itiraz reddedildi.

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İmamoğlu, haziran ayında yapılan seçimlerde göreve geldikten sonra Ensar, TÜRGEV, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı ile yapılan anlaşmaların iptal edilmesine karar vermişti. 

27 Ağustos'ta yaptığı açıklamayla söz konusu vakıflarla yapılan toplam 357 milyon liralık protokolün sonlandırıldığını söyleyen İmamoğlu, "Sadece bir vakfa 56 milyon lira yemek desteği verilmiş. Bu milletin parasını nereye harcıyorsunuz?" demişti. Mahkeme davayı oybirliği ile görev yönünden reddetti. 

TÜRGEV de aynı gerekçelerle konuyu mahkemeye taşıdı. Davaya yine İstanbul 14. İdare Mahkemesi baktı. Mahkeme 17 Ekim 2019 tarihinde oybirliği ile aynı kararı alarak davayı görev yönünden reddetti.

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