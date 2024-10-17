Samanyolu Haber /Gündem / Mahkemeden Kılıçdaroğlu hakkında flaş karar! /17 Ekim 2024 15:57

Mahkemeden Kılıçdaroğlu hakkında flaş karar!

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdarolu hakkındaki 'zorla getirme kararı'nda geri adım atıldı. Kararın gelen tepkilerin ardından kaldırılması ise dikkat çekti.

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Tepkiler Sonrası Mahkemeden Dikkat Çeken Karar: Kemal Kılıçdaroğlu Hakkındaki 'Zorla Getirme' Kararı Kaldırıldı
İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi’nin CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ‘zorla getirme kararı’ vermesinin ardından kamuoyundan büyük tepki gelmişti. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, kararın kaldırıldığını duyurdu.

Kararın gelen tepkilerin ardından kaldırılması ise dikkat çekti.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Celal Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili hukuksuz "Zorla Getirme Kararı" kaldırıldı! İstanbul 48 Asliye Ceza Mahkemesi, infial yaratan kararından geri adım attı! İlgili Hakim, itiraz sunulmadan kendi hukuksal kararını bugün itibariyle kaldırmak zorunda kaldı.. Kamuoyunun bilgisine...”
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