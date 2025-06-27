Mahkemeden Netanyahu'nun erteleme talebine ret

Trump, sosyal medya hesabındaki paylaşımla İsrail yargısına yaptığı çağrıda, "İsrail'i kurtaran ABD oldu. Ve şimdi Bibi Netanyahu'yu kurtaran da ABD olacak" ifadelerini kullanmıştı.





DW Türkçe'de yer alan habere göre İsrail'de mahkeme, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davanın iki hafta ertelenmesi talebini reddetti.Başbakanın avukatları dün İsrail'in İran ile 12 gün süren askeri ihtilafının yol açtığı "güvenlik meselelerini" öne sürerek, Netanyahu'nun yolsuzluktan yargılandığı davanın duruşmalardan iki hafta muaf tutulmasını talep etmişti.Kudüs Bölge Mahkemesi bugün bu talebi reddetti. Mahkeme, Netanyahu'nun talebinde öne sürülen gerekçelerin muafiyet talebini haklı çıkarmayacağına hükmetti.Kararda, Netanyahu'nun talebinin "duruşmaların iptali için bir zemin veya ayrıntılı bir gerekçe teşkil etmediği" vurgulandı.ABD Başkanı Donald Trump dün, Netanyahu'nun avukatlarının mahkeme nezdindeki duruşmaları erteleme girişimi öncesinde, dikkat çekici bir çıkış yaparak İsrail'e "davanın derhal iptal edilmesi" çağrısını yapmıştı.Trump, Netanyahu'nun yolsuzluktan yargılandığı davayı "cadı avı" olarak nitelendirmiş, Netanyahu'nun takma adı "Bibi"yi kullanarak, "Bibi Netanyahu'nun davası derhal iptal edilmeli ya da İsrail devleti için bu kadar büyük işler yapan bu büyük kahraman için af çıkarılmalıdır" demişti.İsrail'de Trump'ın çağrısı muhalefetin tepkisine neden olurken, Netanyahu tarafından memnuniyetle karşıladı.Netanyahu sosyal medya hesabından, "Bana verdiğiniz duygulandırıcı destek ve İsrail ile Yahudi halkına verdiğiniz büyük destek için teşekkür ederim Başkan Trump" paylaşımını yaptı.İsrail başbakanı, "Ortak düşmanlarımızı yenmek, rehinelerimizi kurtarmak ve barış halkasını hızla genişletmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.İsrail'in en uzun süre görev yapan başbakanı olan Netanyahu, Mayıs 2020'de başlayan ve birçok kez ertelenen yargılanma sürecinde üç ayrı dosyadaki suçlamaların tamamını reddediyor.Netanyahu ve eşinin, milyarderlere tanınan siyasal ayrıcalıklar karşılığında puro, mücevher ve şampanya gibi toplam değeri 260 bin doları aşan lüks hediyeler kabul ettikleri iddia ediliyor. Ayrıca Netanyahu, iki İsrail medya kuruluşuyla kendisi hakkında daha olumlu haber yapılması konusunda pazarlık etmekle de suçlanıyor.Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki baskınından önce, on binlerce İsrailli her Cumartesi tekrar eden ve aylar süren protestolar kapsamında sokaklara çıkarak, yolsuzlukla suçlanan Netanyahu aleyhine gösteri düzenliyor, Başbakan'ın istifasını talep ediyordu.