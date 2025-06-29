Mahkemeden Netanyahu'yla ilgili dikkat çeken karar!

İsrail'de Kudüs Bölge Mahkemesi Başbakan Benyamin Netanyahu'nun yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davanın gelecek hafta yapılacak duruşmalarının ertelenmesi talebini kabul etti. Netanyahu'nun Likud Partisi tarafından yayımlanan mahkeme açıklamasında, Pazartesi ve Çarşamba yapılması öngörülen duruşmaların iptal edildiği belirtildi.





DW Türkçe'nin haberine göre Netanyahu'nun avukatları geçen hafta İsrail'in İran ile arasında 12 gün süren savaşın yol açtığı "güvenlik meselelerini" öne sürerek, İsrail Başbakanı'nın yolsuzluktan yargılandığı davanın duruşmalarından iki hafta muaf tutulmasını talep etmişti. Kudüs Bölge Mahkemesi ise bu talebi reddetmişti.





Bunun üzerine Netanyahu'nun avukatları duruşmaların ertelenmesi talebiyle yeni bir başvuruda bulunmuştu. Hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Netanyahu'nun talebi üzerine bugün mahkeme, İsrail istihbarat servisi Mossad'ın Direktörü David Barnea ile İsrail askerî istihbarat birimi Aman'ın Başkanı Shlomi Binder'i dinledi. Mahkeme, Barnea ve Binder tarafından sunulan gerekçelerin bu haftaki duruşmaların iptal edilmesi talebini haklı çıkardığı kararını verdi.





ABD Başkanı Donald Trump da geçen hafta dikkat çekici bir çıkış yaparak İsrail'e "davanın derhal iptal edilmesi" için çağrı yapmıştı.





Netanyahu neyle suçlanıyor?

İsrail'in en uzun süre görev yapan başbakanı olan Netanyahu, Mayıs 2020'de başlayan ve birçok kez ertelenen yargılanma sürecinde üç ayrı dosyadaki suçlamaların tamamını reddediyor.





Netanyahu ve eşinin, milyarderlere tanınan siyasal ayrıcalıklar karşılığında puro, mücevher ve şampanya gibi toplam değeri 260 bin doları aşan lüks hediyeler kabul ettikleri iddia ediliyor. Ayrıca Netanyahu, iki İsrail medya kuruluşuyla kendisi hakkında daha olumlu haber yapılması konusunda pazarlık etmekle de suçlanıyor.