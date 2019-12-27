Mahkemeden örnek 'sosyal medya' kararı

Mardin 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi, geçmiş dönemlerde birçok kişinin hapis cezası almasına neden olan sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilen paylaşımların beğenilmesine ilişkin örnek teşkil eden bir karar verdi.







Mardin Cumhuriyet Savcılığı, bir süre önce Mürvet Aslan adlı yurttaş hakkında sosyal medya hesabı Facebook üzerinden "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla soruşturma başlatarak, iddianame hazırladı.





Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede, Aslan'ın geçmiş yıllarda çeşitli tarihlerde hayatını kaybeden PKK'lilerin cenaze törenlerinden çekilmiş fotoğraf ve PKK üyelerinin bulunduğu paylaşımları beğendiği için "örgüt propagandası yaptığı" iddia edildi. Söz konusu iddialardan kaynaklı Aslan'ın cezalandırılması talep edildi.





İddianamenin kabul edilmesinin ardından 18 Kasım tarihinde ilk duruşma görüldü. Duruşmada mütalaa veren savcılık, iddianameyi hazırlayan savcının aksine Aslan hakkında beraat talep etti. Savcılık, Aslan’ın beğenilerinin “ifade özgürlüğün kapsamında" ele alınması gerektiğini belirtti. Mahkeme, Aslan hakkında beraat kararı verdi.





Mahkemenin gerekçeli kararında ise, sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımların beğenilmesinin tek başına suç sayılamayacağı ifade edildi. Kararda, şu ifadelere yer verildi:





"... sanığın söz konusu sayfaları sadece beğendiği, bu sayfalarla ilgili herhangi bir paylaşımda bulunmadığı, propaganda suçunun oluşabilmesi için propaganda içerikli resim, söz vb. paylaşımlarının bir muhataba ulaşacak şekilde yayımlanmasının gerektiği, propaganda içerikli görüntülerin salt beğenilmeyle bu suçun oluşmayacağı, yine ifade özgürlüğünün terörle mücadele kapsamında en çok müdahale ve sınırlamaya maruz kalan temel haklardan olduğu... sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı anlaşıldığından beraatına karar verildi."