Mahkemeden Polat çiftini sevindiren kayyım kararı

Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.





Mahkeme ara kararında tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar vermişti.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Polat ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşma Gizli tanığın SEGBİS'le dinlenmesi ile başladı.





"GİZLİ TANIĞIN BEYANLARINI KABUL ETMİYORUZ"

Engin Polat duruşmada söz alan bir gizli tanığın beyanına karşı savunmasında, "Gizli tanığın beyanlarını kabul etmiyoruz, iftiradır hepsi" dedi. Sezgin Polat da gizli tanığın beyanına karşı savunmasında, "Gizli tanığın beyanlarını kabul etmiyorum" cevabını verdi.





Duruşmaya saat 13.30'a kadar ara verildi.





DURUŞMA 12 KASIM'A ERTELENDİ: KAYYIM KARARI

Verilen aranın ardından duruşma görülmeye devam etti.





Ara kararını açıklayan mahkeme, şirketler üzerindeki kayyImun kaldırılmasına hükmederek, kayyImun sadece denetimde olmasına karar verdi.





Ayrıca, sanıkların mal varlığı üzerindeki tedbir kararının devamına karar veren mahkeme sanıkların birinci ve ikinci derece akrabalarının mal varlıklarının üzerine koyulan tedbirlerin kaldırılmasına hükmetti.





Duruşma 12 Kasım tarihine ertelendi.