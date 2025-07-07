Samanyolu Haber /Gündem / Mahkemeden RTÜK'e soğuk duş: Halk TV yayını sürecek /07 Temmuz 2025 16:34

Mahkemeden RTÜK'e soğuk duş: Halk TV yayını sürecek

Yargı Halk TV’nin itirazını yerinde buldu, RTÜK’ün karartma kararına “dur” dedi Ankara 21. İdare Mahkemesi, RTÜK'ün Halk Tv'yi karartma kararında yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme, Halk TV avukatlarının itirazını yerinde buldu.

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Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) verdiği 10 günlük ekran karartma cezasında yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Ankara 21. İdare Mahkemesi, Halk TV avukatlarının itirazını yerinde buldu.

Mahkeme, RTÜK’ten ekran karatma kararına dayanak yaptığı yayının kayıtlarını, kuruldaki görüş ve tutanakları istedi. Cezanın hukuki gerekçeleri, ceza verilirken hangi yasal dayanakların esas alındığı talep edildi.

Mahkeme RTÜK’e bu belgeleri sunması için 30 gün süre tanıdı.

Fakat RTÜK’ün yürütmeyi durdurma kararına 7 gün içinde itiraz etme hakkı var. Eğer mahkeme, Kuru’un 7 gün içinde yapacağı itirazını yerinde bulursa Halk TV ekranı yine de 10 gün karartılmış olacak.

Süreç mahkeme kararındaki gibi ilerlerse, Halk TV en az 30 gün daha yayın yapabilecek.

Öte yandan, Mahkeme, Sözcü TV’ye verilen cezanın ise yürütmeyi durdurma kararını kaldırmadı. Buna göre; Sözcü TV ekranları 8 Temmuz Salı gece yarısından itibariyle kararacak.

NE OLMUŞTU?
Halk TV’ye “Sinem Fıstıkoğlu ile Sansürsüz” adlı programda Atom Mühendisi Tolga Yarman’ın “Türkiye dincileşiyor değil mezhebileşiyor” ve “Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün adının konulmasından itibaren bakarsak İran’a karşı azmettirildik” ifadelerinin “halkı kin ve düşmanlığa teşvik” ettiği ettiği gerekçesiyle oy çokluğuyla 10 gün yayın durdurma cezası verilmişti.

SÖZCÜ TV KARARTILIYOR
Ankara 7. İdare Mahkemesi SÖZCÜ TV’ye verilen 10 günlük ekran karartma cezasının yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. SÖZCÜ TV ekranları 8 Temmuz Salı gece yarısından itibariyle kararacak.
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