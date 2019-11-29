Samanyolu Haber /Gündem / Mahkemeden THY'ye para cezası kararı /29 Kasım 2019 21:37

Mahkemeden THY'ye para cezası kararı

THY'ye Kanadalı bir aileye konaklama hizmeti vermemesi nedeniyle para cezası uygulanacak.

SHABER3.COM

Tüketici mahkemesi, İstanbul aktarmalı Toronto'ya gidecek Kanadalı aileyi konaklama hizmeti vermeden 24 saat boyunca İstanbul Havalimanı'nda beklettiği gerekçesiyle Türk Hava Yolları‘nı para cezasına çarptırdı.

sol.org.tr'de yer alan habere göre tüketici mahkemesi Türk Hava Yolları‘nı (THY) para cezasına çarptırdı.

AirportHaber'de yer alan habere göre, İstanbul aktarmalı olarak Toronto'ya gidecek Kanadalı Karnal ailesi, 24 saat boyunca İstanbul Havalimanı'nda bekletildi. THY'den şikayetçi olan ve Bölge Tüketici Mahkemesi’ne başvuran Karnal ailesi, kendilerine herhangi bir konaklama hizmeti de verilmediğini belirtti.

Bölge Tüketici Mahkemesi, THY'nin 13 bin 643 TL tazminat ödemesine hükmetti.

Tazminat ödemesinin yapılması için THY'ye 1 aylık süre tanındığı bildirildi.
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