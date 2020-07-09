Mahkemeden Trump'ı inceleme onayı

ABD’de Yüksek Mahkeme, Başkan Donald Trump’ın vergi kayıtlarının savcıları tarafından incelenmesine izin verdi. Karara göre Trump, vergi beyannamelerini ve mali kayıtlarını büyük jüriyle paylaşmak zorunda. Ancak kayıtların inceleme için Kongre’ye de verilmesi talebi reddedildi.







NIXON’DAN BERİ AÇIKLAMAYAN İLK BAŞKAN





Trump, ABD’de Richard Nixon’dan bu yana vergi beyannamelerini kamuoyuna açıklamayan ilk başkan olmuş, serveti ve ailesinin sahibi olduğu emlak şirketinin faaliyetlerinin gizli tutulması Demokratların tepkisini çekmişti. Avukatlarıysa Trump’ın başkan olduğu sürece dokunulmazlığı bulunduğunu savunmuştu.





Trump’ın vergi kayıtlarının incelenmesi girişimiyse, Temsilciler Meclisi’nde Demokratların kontrolünde olan iki komite ile kendisi de bir Demokrat olan New York Manhattan Bölge Savcısı Cyrus Vance’den gelmişti. Yüksek Mahkeme’nin vereceği karar, ABD’de vekillerin görev başındaki bir başkanın faaliyetlerini nereye kadar inceleyebileceği açısından merak ediliyordu. İlgili soruşturma, ABD Başkanı’nın geçmişte cinsel ilişkiye girdiği iki kadına basına konuşmamaları karşılığında para ödediği iddiaları üzerine açılmıştı.





SAVCILAR İNCELEYECEK, KONGRE’YE VERİLMEYECEK





Yediye karşı iki oyla alınan Yüksek Mahkeme kararındaysa iki hüküm yer aldı. Trump’ın mali kayıtlarını inceleme için savcılara sunması gerektiğine ancak bu konudaki bilgileri Kongre üyelerine vermek zorunda olmadığına hükmedildi.





TRUMP: SİYASİ BİR KARAR





Vergi ödemelerine ilişkin soruşturmayı geçmişte ‘cadı avı’ olarak nitelemiş olan Trump ise karara tepki gösterdi. Soruşturmayı ‘siyasi’ olarak niteleyen Trump, mahkemelerin geçmişte başka başkanlara saygı gösterdiğini savunup “Ama bana göstermiyorlar” iddiasında bulundu.