Samanyolu Haber /Gündem / Mahkeme'den yeni Dilan Polat kararı! /05 Eylül 2024 16:47

Mahkeme'den yeni Dilan Polat kararı!

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı, Polatlar davasında tutuksuz sanıkların adli kontrol kararlarının kaldırılmasını ve yurtdışına çıkış kararlarının devamını talep etti. Ayrıca, sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme hakimi, tutuklu sanıklarla ilgili kararını yarın saat 10.30'da açıklayacak.

SHABER3.COM

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ve Dilan ile Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu, 4’ü tutuklu 28 sanığın yargılandığı davada önemli gelişmeler yaşandı. Sanıklar, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet' suçlarından yargılanıyor.

Halktv.com'un haberine göre sanıklar dün ilk kez hakim karşısına çıktı ve duruşmaya bugün de devam edildi. Tutuksuz sanıklar Sıla Doğu, Dilan Polat ve Can Doğu, duruşma salonunda hazır bulunurken, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat ve Alper Kürşat, SEGBİS (ses ve görüntü bilişim sistemi) aracılığıyla katıldılar. Polat ailesinin avukatı Ahmet Gün de duruşma salonunda yer aldı.

Sanık avukatlarından Sevinç Horuz’un savunma yaptığı duruşmada, "Kara kutu" olarak bilinen ve tutuksuz yargılanan sanık Mustafa Özalp’in savunması da alındı. Savcı mütalaasında, tutuksuz sanıkların adli kontrol kararlarının kaldırılmasını ve yurtdışına çıkış yasaklarının devamını talep etti. Ayrıca, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün hakkında tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme hakimi, tutuklu sanıklarla ilgili kararını yarın saat 10.30'da açıklayacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mahkeme'den yeni Dilan Polat kararı! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:59:35