Mahkeme'den yeni Dilan Polat kararı!

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ve Dilan ile Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu, 4’ü tutuklu 28 sanığın yargılandığı davada önemli gelişmeler yaşandı. Sanıklar, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet' suçlarından yargılanıyor.







Halktv.com'un haberine göre sanıklar dün ilk kez hakim karşısına çıktı ve duruşmaya bugün de devam edildi. Tutuksuz sanıklar Sıla Doğu, Dilan Polat ve Can Doğu, duruşma salonunda hazır bulunurken, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat ve Alper Kürşat, SEGBİS (ses ve görüntü bilişim sistemi) aracılığıyla katıldılar. Polat ailesinin avukatı Ahmet Gün de duruşma salonunda yer aldı.





Sanık avukatlarından Sevinç Horuz’un savunma yaptığı duruşmada, "Kara kutu" olarak bilinen ve tutuksuz yargılanan sanık Mustafa Özalp’in savunması da alındı. Savcı mütalaasında, tutuksuz sanıkların adli kontrol kararlarının kaldırılmasını ve yurtdışına çıkış yasaklarının devamını talep etti. Ayrıca, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün hakkında tutukluluk halinin devamını istedi.





Mahkeme hakimi, tutuklu sanıklarla ilgili kararını yarın saat 10.30'da açıklayacak.