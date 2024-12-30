Samanyolu Haber /Gündem / Mahkemenin itirafçı Nevzat Bahtiyar kararına itiraz edilecek /30 Aralık 2024 13:56

Mahkemenin itirafçı Nevzat Bahtiyar kararına itiraz edilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin Güran cinayeti davasına ilişkin, "Nevzat'ın cezasına itiraz edeceğiz" dedi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Narin Güran cinayeti davasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 aylık cezaya itiraz edeceklerini belirten Bakan Göktaş "Narin davasında gerekçeli kararı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

KARAR AÇIKLANDI
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında mahkeme kararını 28 Aralık Cumartesi günü açıkladı.

Duruşmada, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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