Mahkemenin ret kararı Romen basınında

Radio France İnternational’de yayımlanan yorum, ‘Erdoğan’ın uzun kolu Romanya’ya ulaşmadı’ başlığını taşıyor. Bölge ülkelerinde Ankara’nın başarılı olduğu iade ve kaçırma olaylarına atıf yapan gazeteci Ovidiu Nahoi’ye göre, son bir yılda, Erdoğan’ın terörist dediği iki kişiyi iade etmeyen Romanya, şu net mesajı veriyor: ‘Türkiye, NATO içinde dost ve müttefik bir ülke olmaya devam ediyor, ancak Romanya Avrupa değerlerine bağlı kalıyor.’







Araştırmacı gazetecilik forumu G4media, Türk öğretmen Büşra Şen için verilen ret kararında yer alan şu cümleye dikkat çekiyor: ‘’Yapılan inceleme sonucunda iade talebinin, insan haklarını çiğneyen politik ve sosyal nedenlerle yapıldığına hükmedilmiştir.’’





Libertatea gazetesi ise, suçun işlendiği tarihe dair avukatın dikkat çektiği detayı alıntılamış. İade talepnamesinde, suçun 28 Mart 2018’de işlendiğinin yazılı olduğunu belirten avukat Nicoleta Cristea, ‘’Müvekkilim teröristlikle suçlandığı tarihte Bükreş’teki okulunda ders veriyordu. İfadesi alınmadan suç uydurulup dosya oluşturulmuş.’’ tespitini yapıyor.





ERDOĞAN’IN ÇALDIĞINA ROMANYA OYNAMIYOR





Bazı medya organları karara dair çarpıcı yaklaşımlarda bulundu. Ülkenin en çok okunan gazetesi Adevarul, ‘Erdoğan’ın çaldığına Romanya oynamıyor’ başlığıyla, yargının Ankara’nın talebine boyun eğmediğine vurgu yaptı.





Expres media adlı site, ‘’Romanya, genç öğretmeni Erdoğan’ın pençesinden kurtardı.’’ başlığını kullandığı haberinde, Büşra Şen’in ‘’Beni göndermediğiniz için teşekkür ederim’’ sözlerini öne çıkardı.





Podul.ro sitesi, ‘Hak yerini buldu, diktatör Erdoğan öğretmeni yakalayamayacak’ başlığını kullanırken, bir başka haber mecrası, ‘’Türkiye’nin avladıklarını Romanya koruyor’’ başlığıyla duyurdu.





TELEVİZYONLAR ANA HABERDE VERDİ





Dün gündemi alt üst eden olaya televizyonlar da geniş yer ayırdı. Antena 1 ana haber bülteninde yaşananlar, ‘’Erdoğan rejiminin terörizmle suçladığı öğretmeni, Romanya yargısı vermedi. Genç öğretmen Romanya’da rahatça kalabilir.’ Şeklinde özetlendi.





Digi 24 televizyonu, geçen yıl Kişinev havaalanında deport edilmek istenen Turgay Şen’e atıfla, ‘’Erdoğan, düşman gördüğü kişinin kızını da teröristlikle suçluyor.’’ yorumunda bulundu.





MOLDOVA BASINI DA İLGİLİ





Moldova basını da Bükreş’teki olaya ilgisiz kalmadı. Birçok gazete, o dönem ülkedeki Orizont okulları genel müdürlüğü yapan Turgay Şen’in 31 Mart 2018’de havaalanında yaşadıklarını hatırlatarak, Şen ailesinin Erdoğan’ın zulmünden kurtulamadığı değerlendirmesinde bulundu.





Mahkeme konusu insan hakları olunca, sivil toplum kuruluşu Declic de tepkisiz kalmadı. Kuruluş, sayfasından yayımladığı mesajında, Büşra öğretmenle dayanışma sergiledi.