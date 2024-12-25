Mahkemeye yeni belge sunuldu: Aile toplantısına baba Arif Güran da katılmış

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu. Cinayete ilişkin, anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim ve komşuları Nevzat Bahtiyar tutuklu olarak yargılanıyor. Dava, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle görülüyor.





AİLE TOPLANTISI GÖRÜNTÜLERİ MAHKEME DOSYASINA EKLENDİ

Halktv'nin özel haberine göre cinayetin soruşturulmasında önemli bir dönüm noktası, sanıkların 7 Eylül'de düzenledikleri bir aile toplantısına ait görüntülerin ortaya çıkması oldu. Bu görüntüler, Tavşantepe Mahallesi'nde amca Erhan Güran’ın evinin bahçesinde kaydedildi. 19:38-19:41 saatleri arasında güvenlik kamerasına yansıyan "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" Diyarbakır Barosu'na ulaştı ve Baro, görüntüleri Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu.





GÖRÜNTÜLERDEKİ KÜRTÇE KONUŞMALAR İÇİN BİLİRKİŞİ RAPORU İSTENMİŞTİ

Mahkeme heyeti, görüntülerde yer alan Türkçe ve Kürtçe konuşmaların çözülmesi için Ulusal Kriminal Büro'ya başvurmuştu. Yapılan ilk incelemede, sesin düşük olduğu ve bu nedenle konuşmaların doğru şekilde Türkçe'ye çevrilebilmesi için özel ses ekipmanlarına ihtiyaç duyulduğu belirtilmişti.





KONUŞMALARIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Ulusal Kriminal Büro'ya gönderilen konuşmalar deşifre edildi. Amca Erhan Güran'ın evinin önünde yapılan konuşmada, cinayete tanık olduğu iddia edilen çobanın aile bireyleri tarafından bir şey "bilmediğini" savcıya söylemesi için baskı kurdukları ortaya çıktı.





Deşifre edilen konuşmalarda "Savcı sana sorduğunda ben bilmiyorum diyeceksin, yav sen söyleyeceksin (teşvik vurgusu ile)" ifadesi ve "Yav hayvan sen biliyorsun" ifadesi dikkat çekti.





AİLE TOPLANTISINDA KİMLER VAR?

Narin'in cansız bedeni Eğertutmaz deresinde bulunmadan bir gün önce (7 Eylül tarihinde) yapıldığı ortaya çıkan aile toplantısında baba Arif Güran'ın, amcalardan Ali Rıza Güran ve Erhan Güran'ın, kuzenlerin ve ağabey Baran Güran'ın da bulunduğu ifade edildi.





Çobanın cinayete tanık olduğu ve amca Erhan Güran tarafından savcıya bir şey bilmediğini söylemesi konusunda telkin ettiği görüldü.



