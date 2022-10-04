Samanyolu Haber /Dünya / Mahkumlar arasında kavga çıktı: 15 ölü, 20 yaralı /04 Ekim 2022 09:11

Mahkumlar arasında kavga çıktı: 15 ölü, 20 yaralı

Ekvador'da silahlı ve bıçaklı mahkumlar arasında hapishanede çıkan şiddet olaylarında 15 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı. Şiddet olayları uyuşturucu çeteleri ile ilişkilendirilirken, geçen yıl da 316 mahkum hapiste öldürülmüştü.

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Başkent Quito'ya 80 kilometre mesafede bulunan Latacunga kentindeki cezaevinde mahkumlar arasında çıkan şiddet olayları katliama dönüştü.

Mahkumların silah ve bıçak kullandığı belirtilen şiddet olaylarında en az 15 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Sosyal medyada yer alan videolarda, cezaevinden silah sesleri ile birlikte mahkumların bağırışlarının yükseldiği duyuldu.

Polis yetkilileri, çıkan şiddet olaylarını uyuşturucu çeteleri ile ilişkilendirdi. Ayrıca hapishanede arama çalışmalarının sürdüğü ölü sayısının artabileceği kaydedildi.

Ekvador'da yıl başından beri hapishanelerde çıkan şiddet olaylarında 90 mahkum öldü, bu rakam geçen yıl 316 olarak kayıtlara geçmişti. Geçen yıl eylül ayında Litoral hapishanesinde çıkan şiddet olaylarında 125 kişi öldürülmüştü.
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