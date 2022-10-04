Mahkumlar arasında kavga çıktı: 15 ölü, 20 yaralı

Başkent Quito'ya 80 kilometre mesafede bulunan Latacunga kentindeki cezaevinde mahkumlar arasında çıkan şiddet olayları katliama dönüştü.



Mahkumların silah ve bıçak kullandığı belirtilen şiddet olaylarında en az 15 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Sosyal medyada yer alan videolarda, cezaevinden silah sesleri ile birlikte mahkumların bağırışlarının yükseldiği duyuldu.



Polis yetkilileri, çıkan şiddet olaylarını uyuşturucu çeteleri ile ilişkilendirdi. Ayrıca hapishanede arama çalışmalarının sürdüğü ölü sayısının artabileceği kaydedildi.



Ekvador'da yıl başından beri hapishanelerde çıkan şiddet olaylarında 90 mahkum öldü, bu rakam geçen yıl 316 olarak kayıtlara geçmişti. Geçen yıl eylül ayında Litoral hapishanesinde çıkan şiddet olaylarında 125 kişi öldürülmüştü.