Mahkumların kaçış anı kameralara yakalandı

Görüntüler Brezilya'nın güneyindeki Pato Branco kasabasından . Cezaevindeki mahkumlar bir tünel kazarak firar ettikleri an güvenlik kameralarına yakalandı. Ağustos ayında da aynı cezaevinden 16 mahkum kaçmıştı. Şimdi ise Cezaevinden yandaki halk sağlığı merkezine tünel kazan 11 mahkum kayıplara karıştı. Tünelin ucundaki sokakta bulunan kameraya yakalanan mahkumlar elbiseleri çamurlu bir şekilde dışarı çıkarken görülüyorlar. Zaten polislerin son gördükleri görüntü de bu oluyor. Daha sonra mahkumlar kayıplara karışıyor