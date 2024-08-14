Mahmud Abbas, yarın TBMM'de konuşacak

Abbas, Meclis'e yapacağı ziyarette, ilk olarak TBMM Başkanı Kurtulmuş ile ikili görüşme gerçekleştirecek.





AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da Abbas’ın konuşmasını Genel Kurul Salonu’nda dinleyecek.





Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 Ağustos'taki Ankara ziyaretinde TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında yürüttüğü saldırılarını anlatacak.1 Ekim'e kadar tatile giren TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un olağanüstü toplantı çağrısı üzerine 15 Ağustos Perşembe günü toplanacak.Genel Kurul oturumunda, Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki saldırılarını anlatacak. Abbas’ın konuşmasının yaklaşık yarım saat sürmesi bekleniyor.Edinilen bilgiye göre; Mahmud Abbas'ın sağlık sorunları nedeniyle konuşmasını oturduğu yerden yapmak istediği ancak yapılan görüşmeler sonucunda konuşmasını kürsüde yapmasının kararlaştırıldığı öğrenildi.İkili görüşmenin ardından Abbas ve Kurtulmuş, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Meclis'te bir araya gelecek.Genel Kurul, 15.00’te TBMM Başkanı Kurtulmuş tarafından açılacak. Kurtulmuş’un açılış konuşmasının ardından Filistin Devlet Başkanı Abbas'a söz verilecek. Abbas, milletvekillerine İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında yürüttüğü insanlık dışı saldırılarını anlatacak. Abbas'ın konuşması İngilizce, Türkçe ve Fransızcaya anlık tercüme edilecek.Genel Kurul özel toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve TBMM Başkanı Kurtulmuş, Şeref Holü'ndeki Filistin temalı fotoğraf sergisini gezecek.TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonra Filistin Devlet Başkanı Abbas ve heyetiyle Meclis’teki Mermerli Salon'da bir araya gelecek.