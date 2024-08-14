Mahmud Abbas'ın TBMM talebine ret!

Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas, yarın TBMM Genel Kurulu’na hitap edecek. Abbas'ın sağlık sorunları nedeniyle konuşmasını önce oturduğu yerden yapmak istediği ancak alınan son karara göre kürsüde ayakta konuşma yapacağı öğrenildi.



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nu, Mahmud Abbas’ın Türkiye’yi ziyareti ve TBMM’de yapacağı konuşma nedeniyle 15 Ağustos’ta olağanüstü toplantıya çağırdı. TBMM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantısı dolayısıyla Meclis çevresindeki ve yerleşkedeki güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılacak. Ayrıca, davetliler dışında TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyecek.



Genel Kurul, yarın saat 15.00’te TBMM Başkanı Kurtulmuş tarafından açılacak. Kurtulmuş’un açış konuşmasının ardından Abbas kürsüye gelecek. Abbas, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki saldırılarını anlatacak. Abbas’ın konuşmasının yaklaşık yarım saat sürmesi bekleniyor. Konuşma İngilizce, Türkçe ve Fransızca'ya anlık olarak tercüme edilecek.



AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Abbas’ın konuşmasını Genel Kurul Salonu’nda dinleyecek. Bakanların da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etmesi bekleniliyor.