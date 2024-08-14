Mahmut Abbas Moskova’da!

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Abbas’ın Putin ile görüşmesinde Filistin’in BRİCS’e daveti damga vurdu.

Mahmud Abbas’ın, Moskova ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Filistin’in BRICS ülkelerinin toplantısına sosyal yardım formatında davet edileceğini duyurdu.Abbas, BRICS’in Filistin’e yönelik özel bir toplantı düzenleme olasılığı üzerinde durarak, bu platformun Filistin’in uluslararası arenada sesini duyurması için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.BRICS ülkeleri, son yıllarda gelişen ekonomiler olarak küresel politikada daha büyük bir rol üstlenmeye başladılar. Abbas’ın açıklaması, Filistin’in bu yükselen güçlerle ilişkilerini geliştirme arayışının bir parçası olarak görülebilir. BRICS ülkelerinin Filistin’e olan dostane yaklaşımı, Filistin’in bu platformda kendisine daha fazla destek sağlamasına olanak tanıyabilir.Moskova ziyareti sırasında, Abbas ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel konular üzerine yoğunlaştı.Putin, Gazze Şeridi’ndeki savaşı yakından takip ettiğini belirterek, Rusya’nın bölgedeki durumu göz ardı etmeyeceğini vurguladı. Bu açıklama, Rusya’nın Orta Doğu’daki etkisini sürdürme ve Filistin ile stratejik ilişkilerini derinleştirme niyetini gösteriyor.BRICS’in Filistin’i sosyal yardım formatında toplantıya davet etmesi, Filistin’in uluslararası alanda maruz kaldığı izolasyonu aşmak ve küresel desteği artırmak için önemli bir adım olabilir. Abbas, bu adımın Filistin’in stratejik çıkarlarına hizmet edeceğini umuyor. Ayrıca, Filistin’in uzun süredir devam eden Rusya ile stratejik ilişkisi, bu davetin arkasındaki kilit etkenlerden biri olarak değerlendiriliyor.